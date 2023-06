In den kommenden Tagen wird Brightsign in Orlando erstmals alle Mediaplayer der neuen Serie 5 zeigen. Auf der Infocomm stellt das Unternehmen den XT5 vor, der die Serie-5-Familie vervollständigt. Er ergänzt die auf der ISE vorgestellten Player AU5, LS5, HD5, XD5 und das Flaggschiff XC5.

Am Stand mit der Nummer 813 wird Brightsign auch das bereits angekündigte BS60-Display von Moka Technology ausstellen, ein großes Professional Display mit Brightsign-Built-In-Plattform. Zudem will der Anbieter weitere Partnerlösungen zeigen, die von seinen Mediaplayern unterstützt werden. Zuletzt kündigte Brightsign eine Umkleidekabinen-Anwendung an, die interaktive Digital Signage-Fähigkeiten für Sportanlagen bietet.