Bolt startet ein Pilotprojekt mit den autonomen Lieferfahrzeugen von Starship Technologies. Der Mobilitätsdienstleister aus Estland nutzt die Lieferroboter zunächst für seinen Food-Delivery-Service Bolt Food in Tallin. Auch Starship Technologies stammt aus Estland und hat nach eigenen Angaben bereits 5 Millionen autonome Lieferungen weltweit durchgeführt.

Mit Starship will Bolt seine Lieferkapazitäten erweitern und weitere Entfernungen sowie größere Bestellungen anbieten. Jevgeni Kabanov, Präsident von Bolt, will die Zusammenarbeit in Zukunft ausweiten: Die autonomen Fahrzeuge sollen Lieferungen für einen größeren Kundenstamm erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Ahti Heinla, Mitbegründer und CTO von Starship Technologies, sagt: „Wir glauben, dass die Synergie mit dem gesamten Dienstleistungsportfolio von Bolt nicht nur Starship dabei helfen wird, in neue Märkte zu expandieren, sondern auch den Märkten, die Bolt bedient, einige unterhaltsame, vollelektrische und zukunftssichere Lieferoptionen bieten wird.“

Bolt ist mit seinen Mobilitätsdiensten – unter anderem E-Scooter, Taxis, Car-Sharing und Food Delivery – inzwischen in 45 Ländern und 500 Städten weltweit aktiv.