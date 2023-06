Ocean Outdoor hatte die Kampagne zum Gewinner in der Charity-Kategorie seines DooH-Kreativwettbewerbs gewählt: Die britische Lebensmittelbank The Trussel Trust war 2022 mit einer DooH-Spendenaktion ins Rennen gestartet. Die Kampagne „Put It On Your List“ zeigt Produkte, die aktuell in der lokale Lebensmittelbank benötigt werden. Passanten können den Artikel über einen QR-Code direkt auf ihre Einkaufsliste setzen oder direkt zu spenden. Jetzt läuft die Gewinnerkampagne auf Oceans großformatigen DooH-Locations in Großbritannien.

Die Kampagne stammt von der Agentur TMW Unlimited, die Live-Daten verwendete, um stets den Echtzeit-Bedarf für die jeweilige Umgebung anzuzeigen. Bei der Digital Creative Competition 2022 wurde sie mit einem Preisgeld von 100.000 Pfund für kostenlose Medienausstrahlung belohnt. Die Kampagne wird zwei Wochen lang bis zum 30. Juni auf DooH-Bildschirmen in Newcastle, Manchester, Leeds und Bournemouth zu sehen sein.