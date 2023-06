Am 13. September 2023 findet in Zürich das nationale Branchenevent Woohw statt. In der Stage One Event & Convention Hall werden erstmals die Swiss Out of Home Awards für die besten Schweizer Außenwerbekampagnen vergeben. Den Auftakt der Veranstaltung wird eine Keynote des Unternehmers und TV-Business-Coachs Felix Thönnessen bilden.

Nach Einlass um 16 Uhr startet das Woohw mit einer Konferenz für angemeldete Gäste. Hier spricht als erstes Felix Thönnessen über „Die Grenzen von Online-Marketing“. Darin entschlüsselt der Speaker, der 23 Unternehmen gegründet hat und Coach bei der Höhle der Löwen war, was es auf dem Weg zum Marketing-Erfolg braucht.

Beim anschließendem Podiumsgespräch diskutieren Markus Ehrle, Präsident des AWS, und Christoph Marty, Vize-Präsident des AWS, zusammen mit Experten und Marktakteuren über die Bedeutung und Zukunft der Außenwerbung. Journalistin und TV-Host Tanya König moderiert die Runde. Um 19 Uhr beginnt die Woohw Award Night. Die Sponsoren Setaprint, Richnerstutz, Burri Public Elements und Media Focus schenken unter anderem Getränke aus. Während des Dinners und der Party spielt Stereo Kulisse eine House-Mischung mit digitalen und analogen Instrumenten.