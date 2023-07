In den Pariser Invalidendom kommt am 22. September die Projection-Mapping-Show „Aura Invalides“. In den Abendstunden wird sie Napoleons Grabstätte das ganze Jahr über in ein audiovisuelles Spektakel verwandeln. Die Show dauert 50 Minuten und besteht aus drei Akten, die sich der Geschichte des Doms widmen. Das kanadische Multimediastudio Moment Factory erstellte Aura Invalides über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Moment Factory kreierte die Show in enger Zusammenarbeit mit den Konservierungsteams des Musée de l’Armée, das sich im Hotel Les Invalides befindet. Das Bühnenbild von Aura stützt sich auf historische Dokumente aus der Sammlung des Museums. Die Architektur, die Gemälde und die Skulpturen werden durch das Mapping auf neue Art und Weise in Szene gesetzt.

Vorbild für das Projekt ist die Aura-Show, die Moment Factory für die Basilika Notre-Dame in Montreal designte. Der französische Kulturveranstalter Cultival war 2019 auf der Suche nach neuen kulturellen Angeboten und bat das kanadische Studio, Aura nach Paris zu bringen. Cultival wählte den Invalidendom als Schauplatz für die Show und wandte sich an das Musée de l’Armée für die Zusammenarbeit.

Die Vorführungen werden zu wechselnden Zeiten in den Abendstunden stattfinden. Auf der Event-Homepage lassen sich bereits jetzt Tickets kaufen.