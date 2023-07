Die global tätige US-Agenturgruppe Omnicom hat bekanntgegeben, dass sie die deutsche Werbeagentur Grabarz & Partner übernimmt. Damit will die Werbeholding seine Position in Deutschland weiter ausbauen.

„Wir freuen uns sehr, eine der kreativsten Agenturen in Deutschland in unser Portfolio aufzunehmen und von ihrem hervorragenden Ruf in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen Europas für unsere Kunden zu profitieren“, sagt John Wren, Chairman und CEO von Omnicom. „Unsere gemeinsame Vision von kreativer Exzellenz ist es, die uns zu ihnen geführt hat, und wir freuen uns auf den Einfluss, den sie als Teil von Omnicom haben werden. Wir heißen das gesamte Team von Grabarz & Partner in der Gruppe willkommen“.

Auch für DooH kreativ

Grabarz & Partner mit Hauptsitz in Hamburg wurde 1993 gegründet und ist eine international anerkannte Kreativagentur. Mit mehr als 260 Mitarbeitern arbeitet die Agentur mit namhaften globalen und lokalen Kunden wie der Deutschen Bahn, Ikea, Lidl und Porsche zusammen. Zahllose Preise hat Grabarz & Partner für seine Arbeiten erhalten. Die Agentur ist auch regelmäßig auf Shortlists und Siegertreppchen von DooH-Kreativpreisen wie der DooH Creative Challenge und der Plakadiva vertreten.

„In den 30 Jahren unseres Bestehens haben wir viele Angebote für unsere Agentur erhalten. Das von Omnicom war das erste, das unser Interesse wirklich geweckt hat, da sie uns einen maßgeschneiderten Plan vorgelegt haben, der unsere Ziele und Visionen, unsere Strategie als Kreativagentur und vor allem unsere einzigartige Kultur, die sich in den letzten drei Jahrzehnten herausgebildet hat, berücksichtigt hat“, sagt Ralf Heuel, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Grabarz & Partner. „Wir sind überzeugt, dass dies ein weiteres erfolgreiches Kapitel für Grabarz & Partner sein wird, von dem alle unsere Kunden und Mitarbeiter profitieren werden.“

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung. Das Management-Team von Grabarz & Partner wird auch nach Abschluss der Transaktion in seinen bisherigen Funktionen weiterarbeiten.