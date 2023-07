Der Avixa Women’s Council DACH lädt zu seinem ersten Treffen in Deutschland ein. Die Networking-Veranstaltung findet am 26. Oktober bei der Lang AG in Lindlar statt. Zum Programm gehört eine Keynote von Juliane Bergmann von Metorme über die beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Plattform bietet. Außerdem wird es eine Tour durch das Gelände der Lang AG geben sowie einen Technik-Talk über Zukunftstrends im Bereich LED. Der Women’s Council zeigt außerdem seine Agenda für das kommende Jahr auf.

Die DACH-Gruppe des Avixa Women’s Council wurde 2021 von Simone Freund von Legrand AV, Nicole Kowalski von AVI-SPL Deutschland und Michaela Hirsch von Peerless-AV gegründet. Ziel ist es, die Position von Frauen und Minderheiten, die in der AV-Branche arbeiten, zu stärken. Die DACH-Gruppe lädt alle Interessierten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren Treffen ein – ob virtuell oder live. Hier geht es zur Anmeldung für das Event in Lindlar.