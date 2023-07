Cenareo zählt sicherlich nicht zu den bekanntesten Digital Signage-Anbietern in Europa. Das mag zu einem daran liegen das der französische Software-Anbieter außerhalb des Heimatmarktes bisher wenige Kunden gewinnen konnte und das Cenareo im Direktvertrieb ohne Integratoren tätig ist. Mit einer installierten Basis von 20.000 Lizenzen und 3 Mio EUR ARR ist Cenareo seit 2022 – dem zehnten Jahr seit der Gründung – profitabel.

Kundenwünsche unterscheiden sich

Während in den letzten Jahren der Verkauf von Lizenzen primär an Enterprise-Kunden sich sehr gut entwickelte – Cenareo zählt ein Dutzend Großkunden mit mehr als 100.000 Euro jährlichem Lizenzumsatz –, haperte es weiterhin am passenden Content. Nicht nur im Mittelstand – die mit Cenareo Templates ganz gut ihre Digital Signage Bedürfnisse decken konnten – sondern insbesondere Enterprisekunden. „Content ist der Schlüssel zu erfolgreichem Digital Signage. Nicht nur Text sondern zunehmend auch Video,“ so David Kerbin, CEO Cenareo im invidis-Gespräch. „Unsere bisherigen CMS Video Creation Tools waren für Enterprise Nutzer nicht ausreichend. Brand Safety spielt ein riesige Rolle bei Großunternehmen.“

Hier kommt die neue Tochter Easymovie ins Spiel (siehe invidis-Bericht). Die französische Videokreations-Plattform bietet ähnliche Features wie Adobe-Profitools zu einem günstigen Preis. Nutzer können selbstständig Content produzieren, der gut aussieht. Oder aber Kunden nutzen das Serviceangebot von Easymovie Studios – der 25-köpfigen Videoagentur mit Sitz in Tunis. Die Kreativen überprüfen von Mitarbeitern entwickelten Content und selbst aufgenommene Videos auf CI-Vorgaben oder produzieren die Inhalte direkt im Auftrag der Kunden. „Easymovie-Studios bietet genau den Service, der bisher Enterprise-Kunden gefehlt hat. Wir haben SLAs mit Großkunden, die innerhalb von vier Stunden garantiert Content produzieren und nach CI-Richtlinien der Kunden freigeben. Tunis ist unser Video-Hub für Cenareo-Kunden weltweit.“

Studio statt AI

Auch wenn Generative AI – das Thema schlechthin nicht nur auf dem DSS Europe in der letzten Woche – Content Creation revolutioniert: Unternehmenskunden mit strengen CI-Vorgaben und die menschliche Freigabe sind durch künstliche Intelligenz nicht zu ersetzen. „Kunden erwarten heute ein-360 Grad-Angebot – Technik alleine reicht nicht aus“, sagt David Keribin.

Die nächsten Schritte für Cenareo

Gemeinsam erzielen die beiden Unternehmen nun 8 Millionen Euro ARR. David Keribin zielt auf den nächsten Milestone: “10 Millionen ARR werden wir bald erreichen. Das bringt uns in eine neue Wachstumsposition.“ So wie es zwischen den Zeilen klingt, sollten 10 Millionen ARR im kommenden Jahr erreichbar sein.

Auch gibt es Überlegungen, das Direktgeschäft um ausgewählte Partner zu ergänzen „Bisher fahren wir mit dem Direkt-Geschäftsmodell sehr gut – sowohl Cenareo als auch Easymovie. Aber wir denken darüber nach auch mit Partnern beziehungsweise Integratoren zusammenzuarbeiten.“