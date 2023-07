Zum ersten Mal stellte Sony die Lösungen auf der Infocomm in Las Vegas vor, nun sollen sie auch bald in Europa erhältlich sein: Der Hersteller erweitert sein Portfolio an professionellen 4K HDR-Bravia-Displays um vier Produktreihen. Mit den neuen Serien BZ50L, BZ40L, BZ35L und BZ30L kommen insgesamt 15 neue Modelle auf den Markt, die vor allem auf den Einsatz im Retail zugeschnitten sind.

Mit den Größen von 43 bis 98 Zoll bieten die Serien eine große Auswahl an Displays; alle Screens verfügen über einen breiten Betrachtungswinkel und eine SoC-Plattform. Bei allen Modellen verwendet Sony den recycelten Kunststoffs Sorplastm. Ein Standfuß ist optional, über ein Eco-Dashboard lässt sich der Stromverbrauch besser nachvollziehen. Die Displays sind für den 24-Stunden-Betrieb ausgerichtet und lassen sich sowohl hochkant als auch quer installieren. Alle Modelle verfügen über eine neue, mittig ausgerichtete VESA-Standardposition.

Die BZ50L-Serie besteht aus dem Aushängeschild FW-98BZ50L, das bei 98 Zoll über eine Helligkeit von 780 Nits verfügt. Des Weiteren hat Sony im Vergleich zum vorherigen Modell BZ40J das Gewicht um 22 Prozent und die Rahmenbreite im 28 Prozent verringert.

Blendfreie Beschichtung

Die Serie B40ZL, die Größen zwischen 55 und 85 Zoll bietet, erreicht 700 Nits Helligkeit und verfügt über eine tiefschwarze, blendfreie Beschichtung, die einen Haze-Level von 47 Prozent möglich macht – Ausnahme ist das Modell FW-85BZ40L, das 650 Nits bei 58 Prozent Haze erreicht.

Auch die BZ35L-Serie umfasst vier Modelle in 55, 65, 75 sowie 85 Zoll und verfügt über eine Helligkeit von 550 Nits. Bei BZ30L gibt es zudem ein 43- und ein 50-Zoll-Display; bei dieser Serie sind es 440 Nits Helligkeit.

Die neuen Produktreihen unterstützt auch das Alliance Partner-Netzwerk von Sony. In Europa sind die Serien voraussichtlich ab August 2023 verfügbar.