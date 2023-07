Die Digital Signage-Branche hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt: Gemeinsam schaffen Anbieter und Integratoren fesselnde Erlebnisse, geschäftskritische Netzwerke und vernetzte Systeme. Unsere Konferenzreihe Digital Signage Summit hat all diese Entwicklungen begleitet. Ab Mittwoch, dem 5. Juli, findet die 50ste Ausgabe im Hilton Hotel am Münchner Flughafen statt. Zu diesem Anlass haben Stefan Schieker und Florian Rotberg von invidis das größte Speaker-Line-up eingeladen, das jemals auf einem DSS dabei war. Es geht darum, voneinander zu lernen, sich zu vernetzen – und die Erfolge der Branche mit den invidis Strategy Awards zu feiern, die 2023 zum zweiten Jahr in Folge verliehen werden.

Wach auf, Digital Signage-Branche

Richtig vorankommen kann die Branche aber nur, wenn sie ihre Herausforderungen erkennt und sich ihnen stellt. Deshalb designte invidis die zweite Keynote am Donnerstag, dem 6. Juni, als „Wake-up Call“ mit der ungeschminkten Digital Signage-Wahrheit. Stefan und Florian werden eine schonungslose Analyse der Branchen-Schwachstellen liefern.

Sonderthema „Engaging Experiences“

Den ersten Tag leiten die beiden invidis-Berater wie gewohnt mit ihrer Marktüberblicks-Keynote ein. Das große Sonderthema dieses Jahr ist „Engaging Experiences“. Wie man mit Digital Signage fesselnde Erlebnisse schafft, erfahren Teilnehmer anhand von Best Practices, in Panel-Diskussionen und Impulsvorträgen. Unter anderem präsentiert die Digital-Retail-Abteilung von Audi, wie sie vom E-Commerce inspiriert eine ganzheitliche Costumer Journey kreiert. Die Integratoren Visual Art und First Impression zeigen auf, wie man die Herzen seiner Audience gewinnt beziehungsweise wie man Content genau auf seine Zielgruppe zuschneidet. Hier geht es zum vollständigen Programm.

Letzte Tickets mit Rabatt invidis-Leser erhalten 30% Discount auf ihr Konferenzticket. Jetzt die letzten Tickets sichern.

Showfloor mit freiem Eintritt

Auch eine Reihe von Ausstellern präsentieren während der beiden Tage ihre Digital Signage-Lösungen im Hilton Hotel – von Google Chrome OS, über SignageOS, bis hin zu PPDS und weiteren. Dieses Jahr wird der Showfloor erstmals auch für Nicht-Konferenzteilnehmer geöffnet. Wer sich registriert, bekommt einen kostenlosen Exhibition Pass für den zweiten Tag, den 6. Juli.

Networking im Biergarten

Eine unverzichtbare Networking-Gelegenheit ist das traditionelle Biergarten-Event im Airbräu am Münchner Flughafen. Bei Bier und bayerischem Essen in lockerer Atmosphäre haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen und wichtige Branchenkontakte zu knüpfen. Das Event schließt den ersten Konferenztag am 5. Juli ab, bevor es dann am nächsten Tag in die zweite Runde geht.