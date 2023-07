Mit einem neuen Store-Konzept will Mediamarkt Saturn sein Portfolio für unterschiedliche Kundenanforderungen erweitern. Nach der Eröffnung von sechs großen Technik-Erlebniswelten in Europa präsentiert der Elektrofachhändler nun erstmals in Deutschland eine kompaktere Store-Variante: Der Mediamarkt Xpress im hessischen Groß-Gerau präsentiert auf rund 950 Quadratmetern ein ausgewähltes, reduziertes Tech-Sortiment mit rund 3.500 mitnahmebereiten Produkten. Neben den klassischen Services wie Reparatur oder TV-Kalibrierung erweitern verschiedene digitale Shopping-Elemente den Einkauf. Neben der persönlichen Beratung durch Mitarbeitende vor Ort hat der Kunde die Möglichkeit, einen digitalen Verkäufer per Online-Live-Chat oder Video-Call zu kontaktieren. Hinzu kommt die sogenannte digitale Regalerweiterung: Über ein großes Display können Produkte, die nicht vor Ort ausgestellt sind, in nahezu Originalgröße gezeigt werden.

Zudem setzt der Mediamarkt Xpress auch auf elektronische Preisschilder: Xplace installierte ESL aus seinem Refurbishing-Programm, um neben digitaler Flexibilität auch mit Nachhaltigkeit punkten zu können.

Mit dem neuen Store-Format, das seit Anfang 2023 in Burghausen und Böblingen getestet wurde, will der Retailer vor allem jene Kunden ansprechen, für die der Einkauf in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes im Vordergrund steht. Dabei könne das Mediamarkt-Saturn-Portfolio auch bei Handelspartnern oder in einem Einkaufszentrum zugänglich gemacht werden. Dieses Konzept habe sich bereits Ungarn, der Türkei, Spanien und Österreich. Perspektivisch sind weitere Märkte im Xpress-Format in Deutschland sowie eine Ausweitung in Europa geplant.

„Unsere Devise lautet: Das richtige Format am richtigen Ort. Große Tech-Villages in den Metropolen, mittelgroße Märkte mit viel Service und Beratung, kleinere Märkte mit einem ausgewählten Sortiment, in denen die Kunden auch auf unser gesamtes Angebot zugreifen und online bestellte Ware vor Ort abholen können – das ist unser Weg“, sagt Karsten Wildberger, CEO von Mediamarkt Saturn. „Mit unseren neuen Store-Formaten sind wir noch näher am Kunden und gehen individueller auf seine Bedürfnisse ein. Damit wird unser Online-Handel regionaler. Denn die Produkte können im Laden um die Ecke ausprobiert oder schnell im Markt in der Nähe abgeholt werden. Zudem steigt die Flächenproduktivität in den neuen Märkten. Unsere Strategie ermöglicht es uns, künftig mehr stationäre Standorte in Kundennähe, aber auf kleinerer Fläche zu betreiben.“

Stores sind zentral in Strategie

Das neue Format ist Teil der Omnichannel-Strategie von Mediamarkt Saturn, in der die stationären Märkte eine zentrale Rolle spielen. Daher testet das Unternehmen neue Formate und modernisiert gleichzeitig die klassischen Stores. 30 Prozent der Märkte seien bereits modernisiert, bis zum Geschäftsjahr 2025/26 sollen es bis zu 90 Prozent sein. Die Flächenproduktivität in den modernisierten Märkten liegt laut Mediamarkt um zehn Prozent höher als in den bestehenden Märkten.

Auf ein Format mit mehr Experience setzt Mediamarkt in Italien: In Lucca gibt es einen ersten Mediamarkt mit Designelementen und Erlebnisbereichen, in denen Kunden Produkte ausprobieren können.