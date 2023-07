Der Distributor Exertis AV kündigt für den 27. und 28. September 2023 die 15. Ausgabe der S14 Solutions Days an. Die Hausmesse mit Rahmenprogramm findet im schwäbischen Uhingen statt. Der Distributor wird einen Querschnitt durch sein Portfolio aus den Bereichen UCC, Digital Signage, Education, Broadcast und Streaming zeigen. Dabei nutzt Exertis die Gelegenheit, seine neuen Herstellerpartner zu präsentieren: Canon, Bosch, Xilica und Yealink. Eingeladen sind Integratoren, Fachhandel, Techniker und Hersteller.

Das Programm ist eine Mischung aus Vorträgen und kurzen Herstellerpräsentationen. Als Keynote-Speaker kommt unter anderem der deutsche Fußballschiedsrichter Lutz Wagner. Kundenmanager von Exertis bieten geführte Messerundgänge an. Am zweiten Tag, dem „Tag der Medientechnik“ sind auch Endkunden aus der Region eingeladen. Wie im letzten Jahr wird es wieder eine Workspace Area für Einzelgespräche geben sowie einen Arbeits- und Rückzugsraum. Am ersten Messetag kommt wieder der Magier Ben Hyven für eine exklusive Abendveranstaltung.

Zur Anmeldung geht es unter diesem Link.