Heute am 5. Juli 2023 und morgen, am 6. Juli 2023 wird im Hilton am Münchner Flughafen die Digital Signage-Welt – mit Fokus auf Europa – zusammenkommen. Das Organisationsteam von invidis und der ISE hat ein großartiges Aufgebot an Speakern zusammengestellt, die über sämtliche Aspekte der Industrie sprechen werden. Das volle Programm findet sich auf der Konferenzwebsite.

Natürlich dürfen auch nicht die legendären Keynotes von Stefan Schieker und Florian Rotberg fehlen. Außerdem wird das invidis Jahrbuch 2023 zum ersten Mal vorgestellt, und die invidis Innovation Awards 2023 werden vergeben.

Wir von invidis werden von der Konferenz und im Nachgang berichten und somit alles Wissenswerte an unsere Leserinnen und Leser weitergeben. Morgen wird es für alle Nicht-Konferenzteilnehmer außerdem eine Newsletter-exklusive Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage geben, die unsere invidis-Experten dort präsentieren.