Die invidis Strategy Awards würdigen keine Superlative, sondern nachhaltiges und zukunftsorientiertes Handeln. Das invidis-Beratungsteam vergab die Awards in den Kategorien Engaging Experiences, Green Signage, Business Critical, Innovation, Rising Star und Industry Leadership. Die Gewinner wurden auf der DSS Europe in München verkündet:

Engaging Experiences

Trison

Die Flagshipstores Zara und Lefties oder das Madrider Kaufhaus Wow – in diesen Stores zeigt sich, welchen Zweck Digital Signage erfüllen kann: fesselnde Erlebnisse schaffen – Engaging Experiences. Der Award in dieser Kategorie geht daher an den Schöpfer dieser Digital Signage-Konzepte, das in Galizien ansässige Unternehmen Trison. Das globale Integratorenteam beeindruckt kontinuierlich mit der Anpassung von Digital Signage-Erlebnissen für globale Marken in einer Vielzahl von Räumen weltweit. Besonders beeindruckend ist die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Digital Signage und Transaktions-Touchpoints in zahlreichen historischen, denkmalgeschützten Gebäuden.

In den Lefties-Flagshipstores findet man hunderte Quadratmeter LED, einen multisensorischem Self-Checkout und vernetzte Umkleidekabinen. Bei Zara entschied sich Trison, Instore-Musik mit Displays zu visualisieren. Im Wow-Konzeptkaufhaus sind auf sechs Etagen verschiedene interaktive Installationen verteilt. Die Konzepte funktionieren, da ihr Design und ihre Inhalte vollständig auf den jeweiligen Raum abgestimmt sind. Trison kann mit seinen globalen Niederlassungen weltweit Kunden bedienen und hat sich damit zu Europas führendem Digital Signage-Integrator entwickelt.

Green Signage

PPDS

In Sachen Green Signage ist PPDS ein Vorreiter. Der in Taiwan ansässige Visual-Solutions-Hersteller mit europäischem Management ist führend in der Entwicklung nachhaltiger Digital Signage-Lösungen. Besonders hervorzuheben sind das austauschbare SoC und Philips Tableaux – das erste E-Ink-basierte Digital Signage-Display. Daher verleiht invidis den Green Signage Award 2023 an PPDS / Philips.

Seitdem 2022 die Energiekrise begann, steht das Thema Nachhaltigkeit in Europa und zunehmend auch in Nordamerika und APAC ganz oben auf der Agenda. Digital Signage-Displays und LED verbrauchen Strom, egal wie nachhaltig die Netzwerke betrieben werden. Aber ein effizienterer Betrieb, die Verlängerung des Lebenszyklus und am Ende das Recycling sind relevante Green Signage-Hebel. PPDS hat die Produktentwicklung – von Hardware und Software – darauf ausgerichtet, intelligentere und nachhaltigere Lösungen anzubieten.

Business Critical

Xovis

Analytics Tools gibt es viele, sowohl von Start-ups als auch von etablierten Playern. In der Praxis sind die meisten auf großen Flächen mit hoher Passantenfrequenz gescheitert. Analytics erfordert umfangreiches Sensor- und Software-Know-how und ist etwas für Business-Critical-Experten wie das Schweizer Unternehmen Xovis.

Das Xovis Aero Passenger Flow Management System bietet eine umfassende Lösung für das Erfassen von Echtzeitdaten und das Generieren von KPIs. Die Daten sind auf einem intuitiven Dashboard oder in klaren Reports aufbereitet. Xovis Aero verbessert die betriebliche Effizienz, die Ressourcenzuweisung und die Planung. Indem man angepasste Warnungen aussendet, wenn sich die Bedingungen ändern, lassen sich Warteschlangen in unstrukturierten Bereichen verwalten. invidis würdigt Xovis mit dem Strategy Award in der Kategorie Business Critical.

Innovation

Google Chrome OS

IT-Hardware länger lebensfähig zu machen, passt hervorragend in die heutige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmens-IT-Landschaft. Google Chrome OS Flex hat das Potenzial, die Digital Signage-Branche zu revolutionieren und ist unsere Innovation des Jahres 2023.

Google Chrome OS Flex ist ein neues Betriebssystem, das man auf neuen oder älteren PCs oder Macs installieren kann, nicht nur auf Chromebooks. Mehr als 100 Mediaplayer und PCs wurden für das cloudbasierte Betriebssystem zertifiziert. Viele davon sind mindestens vier Jahre alt. Weltweit hat Chrome OS einen Marktanteil von rund 10 Prozent und ist in vielen Ländern der De-facto-Standard für den Bildungsbereich. Für Digital Signage bietet Chrome OS eine robuste und sichere Plattform mit Hunderten von Optionen für die Fernverwaltung von Geräten und IT-Sicherheit.

Rising Star

First Impression

Um vom nationalen Champion zum paneuropäischen Marktteilnehmer zu werden, braucht es mehr als nur eine Flagge auf der Landkarte. Insbesondere für Full-Service-Integratoren, die End-to-End-Lösungen anbieten. Um erfolgreich auf nationalen Märkten zu agieren, braucht man Teams mit lokalem Wissen und kulturellem Hintergrund. First Impression konnte durch Einstellung eines erfahrenen Teams von Digital Signage-Experten in den französischen Markt eintreten. Auch in Deutschland ist das Unternehmen auf dem Weg, ein ein relevanter Digital Signage-Integrator zu werden. 2022 stieg der Umsatz um 49 Prozent auf 40 Mio. Euro.

Der niederländische Integrator ist der lebende Beweis dafür, dass es für ein erfolgreiches Digital Signage-Projekt viel mehr als nur Technik braucht. 188 Experten – viele davon aus dem kreativen Bereich – entwickeln für Kunden wie Rituals großartiges Storytelling und einzigartige immersive Erlebnisse. Der Showroom von First Impression im Süden der Niederlande gilt als einer der besten in der Branche. Neben seinem Fokus auf Engaging Experiences arbeitet First Impression auch daran, ein nachhaltiges Unternehmen mit B.Corp-Zertifizierung zu werden – ein Novum in der Digital Signage-Branche.

Industry Leadership

PPDS

TPV hat einen langen Weg von einem Auftragshersteller zu einer der Top-3-Marken für Visual Solutions zurückgelegt. Der Lizenznehmer der Marke Philips erfand sich neu und wurde zum Innovationsführer. Der Prozess, der 2008 begann, war schmerzhaft. TPV musste erst lernen, wie man eine Marke führt.

Heute bietet PPDS LCD-, LED- und E-Ink-Lösungen für Digital Signage, ProAV und Hospitality. Als einer der ersten Hersteller von Displays mit E-Ink sowie einer SaaS-Geräteverwaltungsplattform und einem globalen Servicekonzept ist PPDS führend in der Visual-Solutions-Branche. Und nicht zuletzt setzt PPDS mehr als die meisten seiner Wettbewerber auf Nachhaltigkeit. invidis zeichnet PPDS mit dem Industry Leadership Award 2023 aus.