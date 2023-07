Mit Carousel Unicampus pusht Netzwerk in die Cloud

Carousel Digital Signage geht gerade mit seinen Bestandskunden den Weg in die Cloud. Die jüngste Transformation begleitete der US-amerikanische Softwareanbieter bei der Butlers University in Indianapolis. Bis jetzt liefen die 80 Screens auf dem On-Premise-CMS von Carousel. Jetzt lagerte die Universität ihr Netzwerk in die Carousel Cloud aus.

Als vergleichsweise kleine Uni mit 5.000 Studenten nutzt Butlers das Digital Signage-Netz vor allem für das Community Building. Die Screens sind auf dem gesamten Campus mit seinen 15 Abteilungen verteilt. Das Marketing-Team der Uni verwaltet die Inhalte zentral und bespielt die Screens mit allgemeinen Informationen. Die einzelnen Abteilungen haben ebenfalls Zugang zum CMS und können frei Inhalte hinzufügen.

Kürzlich nutzte Butlers University die Screens auch, um QR-Code für die Calm-App zu verbreiten. Dabei handelt es sich um eine Meditations- und Entspannungs-App, ein Angebot der Uni für ihre Studenten. Das CMS ist außerdem mit dem Notfallwarnsystem verknüpft.