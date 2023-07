Das LVMH-Tochterunternehmen treibt seit Jahren die globale Beautybranche mit immer neuen Instore-Konzepten vor sich her. Douglas hat in Europa eine lange Zeit benötigt um aus dem Schatten von Sephora mit eigenständigem Instore Digital herauszutreten. Größte Herausforderung für Multibrand-Beautyretailer ist, ein eigenes Profil zu entwickeln zwischen den Marken mit ihren Shop-in-Shop-Konzepten, oft mit Marken-Ladenbauelementen und Digital Signage-Insellösungen.

Sephora entwickelte ein visuell-dominantes Instore-Design mit großem Einsatz von Digital Signage und vielen markenübergreifenden Serviceangeboten und Instore-Events. Der neue Futurestore in Shanghai wurde speziell auf die Vorlieben der chinesischen Verbraucher zugeschnittenen. „Der Store of the Future in Shanghai zeigt unsere Vorliebe für den Erlebniseinzelhandel, in dem die Kunden ein kuratiertes und trendiges Beauty-Angebot, maßgeschneiderte und personalisierte Dienstleistungen und Kurse sowie digitale Touchpoints genießen können, die die Kundenerlebnisse innerhalb des Stores ermöglichen,“ erklärt Alia Gogi, Präsidentin von Sephora Asia.

Nutzung von Digitaltechnik und Technologie für hyper-personalisierte Dienstleistungen Der neue Store bietet eine große Auswahl an kuratierten Angeboten, innovative digitale Touchpoints und erweiterte Beauty-Services, um den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Einige differenzierte Touchpoints sind:

Beauty-Tech, Screens, Sensoren und AI

Mit seinem innovativen Konzept und der Einbindung neuester Beauty-Technologien will Sephora ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Kunden können zum Beispiel eine personalisierte Hautanalyse nutzen, die auf Big-Data-Analysen basiert. Außerdem gibt es durch AI generierte Make-up-Trends zur Inspiration sowie auf die Kunden abgestimmte Tutorials zu den neuesten Beauty-Looks. RFID-Sensoren informieren die Shopper über die Inhaltsstoffe von Produkten und bieten Zugang zu Millionen von Kundenrezensionen. Und um einen reibungslosen Ablauf im Geschäft zu gewährleisten, können Kunden dank mobiler Verkaufsstellen überall einkaufen und die Warteschlangen umgehen. Schließlich bieten personalisierte Geschenkverpackungen Funktionen wie individualisierte Sprachnachrichten.

Zudem wird Sephora zum ersten Mal in China auch ein Beauty Live Studio einrichten, in dem sich die Beauty-Community zu exklusiven Veranstaltungen wie Kursen über trendige Looks, die neuesten Marken und Produkte trifft.

„Der Store of the Future von Sephora in Shanghai ist nicht nur Teil unseres Engagements für die Beauty-Community in China, sondern auch für die Integration von Beauty-Technologien. Wir freuen uns darauf, weiterhin von unseren Kunden und Partnern zu lernen, um ihnen ein Einkaufserlebnis zu bieten, das ihren Bedürfnissen und Wünschen am besten entspricht“, sagt Maggie Chan, Managing Director von Sephora Greater China.