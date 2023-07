Das Modelabel Sportalm Kitzbühel will mit seinen Produkten Regionalität und Internationalität verbinden, ganz im Sinne des international bekanntes Kizbühels. Dafür gibt es auch in Österreich sechs Stores, die dieses Gefühl auch im physischen Raum widerspiegeln soll.

Der Store in Innsbruck hat nun ein Digital Signage-Makeover erhalten – unter der Federführung des Integrators Peakmedia. Unter anderem bildet jetzt ein 55-Zoll-Doppelhoch-Screen mit einer Gesamthöhe von 250 Zentimeter einen Blickfang in der Auslage. Das Displayformat wurde dabei auf Laufstegclips abgestimmt. „Es zieht den Blick an, bietet Passanten einen Platz in der begehrten Front Row“, sagt Bernhard Häusler von Sportalm Kitzbühel. In der Auslage ist zudem ein 24-Zoll-Preisinfodisplay platziert.

Im Inneren des Stores schließlich ist das Highlight ein digitaler Kleiderständer – möglich macht das ein integriertes 65-Zoll-Display. Auf der Suche erhalten Kunden hier passende Modeinspirationen und Kombiideen geliefert. „In unserer Branche dreht sich viel um Gefühle und das erzeugen Shooting-Bilder sowie Fashionshow-Videos perfekt. Als Draufgabe vermitteln wir über unsere digitalen Installationen unterbewusst Trendbewusstsein – der perfekte Konnex zu den neuesten Modetrends. Stylisch, cool, dem Mainstream einen Schritt voraus“, erläutert Bernhard Häusler.

Der Sportalm Kitzbühel war vor allem wichtig, dass Peakmedia alles aus einer Hand liefern konnte: von der Hardware und Software über die Installation bis zur Wartung.