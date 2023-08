Nureva geht mit seinem HDL410-Audiokonferenzsystem bei den AV Awards ins Rennen. Das auf der ISE 2023 demonstrierte System ist in der Kategorie „Audiotechnologie des Jahres“ nominiert. Das Kernstück des Systems ist die Microphone-Mist-Technologie von Nureva. Sie verarbeitet die physischen Mikrofone von zwei Mikrofon- und Lautsprecherleisten zusammen statt getrennt und erzeugt so ein Mikrofonarray, das den ganzen Raum umspannt. Damit soll ein klares und konsistentes Klangbild entstehen.

Mit dem HDL410 will Nureva eine einfach zu bedienende und skalierbare Lösung für große Konferenzräume bieten, die zudem günstiger als andere Pro-AV-Lösungen ist. Mit zwei an der Wand montierten Mikrofon- und Lautsprecherleisten und einem kleinen Verbindungsmodul kann das System Räume mit einer Größe von 10,7 mal 16,8 Metern bedienen.

Die AV Awards würdigen seit 25 Jahren innovative Lösungen in den Bereichen Audiovisuelles, Events und Produktion. Die Preisverleihung findet am 3. November 2023 im Evolution London in Großbritannien statt.