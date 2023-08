Clevertouch hat drei seiner Produktlinien erneuert: Die neuen Display-Serien Impact Lux for Education, Impact Lux for Enterprise und UX Pro Edge lösen ab September/Oktober 2023 die bisherigen Produktlinien Impact Plus und UX Pro ab.

Alle drei Linien sind Google EDLA-zertifiziert und bieten daher laut Clvertouch sichere und leistungsstarke Kompatibilität für sämtliche Google-Dienste sowie die einfach zu bedienende Oberfläche Android-basierter Tablets und Laptops. Die neuen Displays sollen zudem mit einem optimiertem Touch-Erlebnis und zusätzlichen Software-Lösungen für den Corporate- oder Schulbereich aufwarten.

Dank der EDLA-Zertifizierung – Enterprise Device License Agreement – bieten die interaktiven Displays Bildungseinrichtungen und Unternehmen eine nahtlose Integration in das Google-Ökosystem: Die Nutzer können auf Google Workspace, Google Teams und Apps aus dem Google Play Store – inklusive der Microsoft 365-Suite – sowie auf Übungen aus Google Classroom und weitere Google-Dienste zugreiden. Darüber hinaus können Anwender ihren Startbildschirm und ihr Navigationsmenü individuell anpassen. Ebenfalls aktiv sind Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung und Datenverschlüsselung.

Die Displays verfügen über das Android-13-Betriebssystem und eine antibakterielle Display-Glasoberfläche, zudem über einen USB-C-Anschluss und einen USB-C-Ausgang an der Oberseite. Integriert sind auch eine NFC/RFID-Funktionalität sowie zwei 20-Watt-Lautsprecher und zwei 10-Watt-Subwoofer an der Vorderseite.

Zwei Touch-Technologien

Für den Touch kommt bei den beiden Impact-Lux-Modellen eine Rahmen verbaute Infrarot-Technik mit Clevertouch High-Precision Touch und Handballen-Erkennung zum Einsatz.

Beim UX Pro Edge dagegen, einer All-in-One-Lösung im High-End-Bereich, ist die Inglass-Touch-Technologie von Flatfrog verbaut. Die optischen Sensoren und Detektoren der Technologie sollen ein präzises, verzögerungsfreies Schreiben in Echtzeit ermöglichen, das sich anfühlt wie das Schreiben mit einem Stift auf Papier. hier gibt es auch Handballenerkennung; der Stift ist passiv, muss also nicht aufgeladen werden.

Zusätzliche Software

Bei den Clevertouch-Lösungen, die mit den Displays genutzt werden können, handelt es sich unter anderem um die Content-Management-Plattform Cleverlive, die Whiteboarding-Lösung Lynx 8 und Clevershare für kabelloses Präsentieren.

Alle Displays verfügen über eine Fünf-Jahres-Garantie und professionellen Onsite-Service. Mit dem integriertem Mobile-Device-Management lassen sie sich zudem zentral und ortsunabhängig steuern. Die Verknüpfung mehrerer Displays erlaubt die Verwaltung des gesamten Hardwarebestandes von einem einzigen Standort aus. Ebenso lassen sich über die Software Over the Air-Updates per Wifi aufspielen oder Apps hinzufügen und löschen.