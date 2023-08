Während die Nachfrage nach Digital Signage in Asien boomt, ist in Nordamerika schon ein Rückgang zu spüren. Auch in Europa bahnt sich langsameres Wachstum an. Die großen Integratoren zeigten sich auf dem diesjährigen Leaders Panel des DSS Europe 2023 in München allerdings optimistisch und selbstbewusst. Denn Investitionen in Digital Signage ließen sich nur aufschieben, nicht langfristig vermeiden, wie es Bernd Hofstoetter, CEO von M-Cube, ausdrückt.

Die Panel-Teilnehmer: Per Mandorf, CEO & Präsident von Zeta Display

Bernd Hofstoetter, CEO von M-Cube

Alberto Cáceres Tejedor, CEO Trison World Group

Jonathan Wharrad, Vice President Global Brands bei Mood Media

Pontus Meijer, CEO von Visual Art

Florian Rotberg von invidis befragte die Panel-Teilnehmer zu folgenden Themen:

Die Geschäftsentwicklungen des ersten Halbjahrs und Ausblick auf das zweite Halbjahr 2023 (Min. 00:45)

Die Nachfrage in verschiedenen Vertikalmärkten (Min. 7:14)

Die Rolle von Software für Integratoren (10:38)

Nachhaltigkeit als Kriterium bei Ausschreibungen (18:25)

IT Security als Kriterium bei Ausschreibungen (23:55)

Das Leaders Panel ist jetzt in voller Länge auf dem invidisXworld Youtube Channel zu sehen: