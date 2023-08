Die One Tech Group bindet rund 1.600 neue DooH-Screens an ihre Supply-Side-Plattform SSP1 an. Circa die Hälfte davon befindet sich an Shell-Tankstellen, die andere Hälfte in Lotto-Annahmestellen. Betreiber der Screens ist ISM lntelligent Signage for Media aus Karlsruhe. Die Shell-Screens sind ab sofort als Guaranteed & Preferred Deals, sowie als Private und Open Auction buchbar. Die Screens in den Lotto-Stellen werden bis Ende 2023 verfügbar.

„Die Partnerschaft mit der One Tech Group ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft des DooH-Werbemarktes“, sagt Alexander Erraß, Founder und CEO von ISM. Laut One Tech Group hat das DooH-Netz von ISM an den Shell-Tankstellen eine durchschnittliche Betrachtungsdauer von 4 Minuten. Die Shell-Zielgruppe hat durchschnittlich ein höheres Einkommen als Kunden anderer Tankstellen. Das gesamte Tankstellen-DooH-Netz in der SSP1 zählt damit rund 5.000 Screens.