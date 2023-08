Die wenigen weltweit tätigen Autovermieter sind leicht an den Corporate Colours zu unterscheiden: Avis ist rot, Hertz setzt auf gelb, während Europcar grün bevorzugt. Bei Sixt dominiert die Signalfarbe Orange. Große Digital Signage-Installationen sind bisher selten an Mietschaltern von Sixt & Co. zu finden.

Wenn es nach Sixt geht, soll sich das nun ändern. In jedem Fall in den USA, wo die Münchner Autovermieter mit deutschen Premiumlimousinen (60% der Flotte) den etablierten US-Anbietern erfolgreich Marktanteile abnimmt. In den USA, dem größten Autovermietmarkt der Welt, ist Sixt an 42 der wichtigsten Flughäfen präsent und deckt damit mehr als 60% des Rental-Marktvolumens ab, das auf die US-Flughäfen entfällt.

In der neuesten Airport-Station am Flughafen in Dallas setzt Sixt erstmals auf eine wandfüllende LED-Installation (zuerst berichtet von Sixteen-Nine). Digital Signage-Partner ist LG mit einer 2,5-Millimeter-Pixelpitch-Lösung, die Flughafennutzer von weitem schon zu Sixt leiten soll.

