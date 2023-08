Der spanische LED-Hersteller Alfalite verkauft 120 Panels an White Tie Productions. Die Produktionsfirma aus Phoenix ist die erste in den USA, die Alfalite-LED einsetzt. Seit Abschluss der neuen Vertriebsallianz mit For-A ist dies das zweite USA-Geschäft für den Anbieter, der seine Panels in Europa fertigen lässt.

White Tie Productions wird die Hälfte der Panels am Hauptsitz in Phoenix, die andere Hälfte am Standort in Orlando installieren. Von dort aus liefert das Team die LED für Live-Events an Kunden in ganz USA – vor allem für Großveranstaltungen von gemeinnützigen Organisationen. Wenn die Panels nicht bei Live-Produktionen im Einsatz sind, werden sie als Videowände in den beiden permanenten Studios ausgestellt und für virtuelle Produktionen verwendet.

Ross Snyder, Präsident der Produktionsfirma, hatte die Litepix-Orim-LED von Alfalite auf der NAB-Show Las Vegas im April gesehen. Er nennt unter anderem den Betrachtungswinkel von 175 Grad und die Stabilität der Panels als Kaufbeweggrund. White Tie entschied sich für 60 Panels der Litepix-Serie mit 1,9 Millimeter Pixelabstand für den Standort in Phoenix und 60 Panels derselben Serie mit 2,6 Millimeter Pixelabstand für das Orlando-Studio.

„Displays mit feinem Pixelabstand sind bei Live-Events ein entscheidender Vorteil für unsere High-End-Shows“, sagt Ross Snyder. „Was wir jetzt in einer Live- und Studioumgebung machen können, ist Lichtjahre von dem entfernt, was vorher möglich war.“ Früher sei man bei Rental-LED nie unter 2 Millimeter gegangen – aus Angst vor Beschädigungen. Mit der Orim-Technologie seien die Panels aber auch bei niedrigeren Pixelabständen für den Auf- und Abbau geschützt.

Die LED-Wände wird White Tie ab September an seinen Standorten ausstellen.