Alfalite präsentiert auf der NAB Show 2023 erstmals seine Modularpix Pro VP XR LED-Panels für Virtual Production in den Bereichen Rundfunk, Film, Werbung, Hybrid-Events, Unternehmen und Bildung. Der LED-Hersteller aus Spanien stellt auf der Broadcast-Messe, die vom 15. bis 19. April in Las Vegas stattfindet, am Stand seines Partners For-A aus.

Die neuen XR-Panels zeichnen sich durch einen Pixelabstand von 1,9 Millimetern, einer Helligkeit von 1.800 Nits, 9.640 Hertz und einen Farbumfang von 86,22 Prozent, HDR10+ und 240 Hertz Multicam aus. Den Stromverbrauch gibt Alfalite mit 140 Watt pro Quadratmeter an. Die Deckenpaneele erreichen 6.000 Nits und sind mit Beleuchtungsparametern ausgestattet.

Die LED-Panels verfügen über Alfalites ORIM-Technologie (Optical Resin Injection Module). ORIM ist ein neues Anschlusssystem für LED-Panels durch Einspritzung von optischem Harz, das den Abstand zwischen den Modulen auf weniger als 0,5 Millimeter verringern soll. Das Filmen aus verschiedenen Kamerawinkeln wird durch einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 175 Grad ermöglicht. Laut Alfalite lassen sie sich die Panels mit ORIM auch schneller reparieren. Mit UL94-Konformität können sie Stößen, Flüssigkeiten, Chemikalien und Feuer standhalten.

Mit For-A, einem japanischen Hersteller von Broadcast-Technologien, hatte Alfalite kürzlich eine Partnerschaft geschlossen. Mit den LED-Panels von Alfalite bietet For-A jetzt schlüsselfertige Virtual-Production-Lösungen in ausgewählten Gebieten an. Auf der NAB Show stellen beide Firmen gemeinsam am Stand C4507 aus.