Vor einigen Tagen hatte LG die Markteinführung eines „Aktenkoffer-Displays“ angekündigt: des LG Stanbyme Go. Der koreanische Elektronikkonzern bewirbt die Neuheit als tragbares Lifestyle-Display. Dafür sorgen nicht nur das elegante Case, sondern auch eine Akkulaufzeit von drei Stunden. In Deutschland präsentiert LG das Modell erstmals auf der IFA nächste Woche in Berlin.

Das erste Stanbyme-Go-Modell trägt die Bezeichnung 27LX5 und hat – wie der Name schon sagt – ein 27-Zoll-Display, das auch Touch-fähig ist. An der Vorderseite ist ein 20-Watt-Vierkanal-Lautsprecher integriert mit Dolby Video- und Soundtechnologien Dolby Vision und Dolby Atmos.

Öffnet man das Case, schaltet sich das Display automatisch ein. Schließt man es, so fährt das Gerät herunter. Das Display-Case dient gleichzeitig auch als Display-Ständer: Der Screen lässt sich im Hoch- oder Querformat aufstellen. Auf bis zu 18 Zentimeter lässt sich der Ständer in der Höhe verstellen. Für digitale Brettspiele oder ähnliches bleibt das Display flach auf dem Tisch.

Integriert ist die WebOS-Smart-TV-Plattform, über die User ihre IOS- oder Android-Geräte verbinden können. Mit der Spracherkennung lässt sich eine App starten, der Ton einstellen oder nach Inhalten suchen.

Dem Case können versehentliches Fallenlassen, Vibrationen oder Stöße laut LG nichts anhaben. Der Hersteller ließ es mit dem MIL-STD-810G-Test, der vom US-Militär durchgeführt wird, auf Widerstandsfähigkeit überprüfen. Dazu gehört der Test auf Niederdruck, Temperaturextreme sowie Staub und Salzsprühnebel.

Auf der IFA, die vom 1. bis 5. September stattfinden wird, stellt LG den Stanbyme Go auf seinem Stand in Halle 18 aus – zusammen mit der LG OLED Objet Collection Posé. Die Markteinführung soll in Deutschland im 4. Quartal dieses Jahres folgen. Auf den US-Markt kommt das Display bereits in diesem Monat.