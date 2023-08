Neben Software dominiert Nachhaltigkeit in diesem Jahr die Agenda von LG Electronics. Nicht nur beim Thema Digital Signage und anderen B2B-Lösungen, sondern auch bei Consumer Electronics und Appliances. So auch auf der IFA 2023, die vom 1-5. September in Berlin stattfindet.

Unter dem Motto „Nachhaltiges Leben, Freude für alle“ präsentiert sich das Unternehmen im LG Sustainable Village. LG plant einen Strategiewechsel (invidis Bericht) von einem Hardware-Anbieter zu einem Service-Unternehmen mit effizienten, praktischen und nachhaltigen Produkte und Lösungen.