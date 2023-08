Auf der IFA, die vom 1. bis 5. September in Berlin stattfindet, wird es dieses Jahr eine Ausstellungsfläche geben, die sich ganz der Robotik widmet: Im House of Robots werden Robotikunternehmen ihre neuesten Entwicklungen präsentieren – unter anderem die Roboter Desdemona, Mirokaï, Robosphere und den Roboterhund Spot:

Desdemona

Desdemona ist ein humanoider Roboter, den Hanson Robotics als kleine Schwester seiner Sophia the Robot entwickelte. Desdemona wird von einer KI von Singularitynet gesteuert. Die Entwickler kreierten um ihren Roboter auch eine Band: Desdemona’s Dream mit Desdemona als Leadsängerin.

Mirokaï

Enchanted Tools stellt seinen Mirokaï vor, ein Roboter im Industriedesign, dessen Gesicht aus einer Animation auf einem Display besteht. Das Unternehmen Enchanted Tools und sein Gründer Jérôme Monceaux sind vor allem für ihre Roboter Pepper und Nao bekannt ist. Mirokai ist ein Prototyp, der eine Generation Anime-inspirierter Roboter repräsentieren soll.

Robosphere

Der Hydrabyte Robosphere ist eine neue Art von Industrieroboter mit sechs Armen, um komplexe Produkte monieren zu können.

Spot

Der Roboter-Hund Spot von Boston Dynamics bekam ein Upgrade von Ceti-Team, dem Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop der TU Dresden.

Robotik wird auch beim auf der Bühne des IFA Leader Summits ein Thema sein: Die Sitzung “The Robot Revolution: How automation is revolutionising the way we live and work” betrachtet, wie Roboter und KI sich auf den Umgang mit neuen Technologien zu Hause und am Arbeitsplatz auswirken. Die Teilnehmer dieser Sitzung am 2. September werden Blicke aus verschiedenen Branchen einfließen lassen: Laura Garcia-Caberol, COO von Touchlab, Stewart Miller, CEO des National Robotarium, und Jérôme Monceaux, Gründer und CEO von Enchanted Tools.

Janet Adams, COO von Singularitynet, wird derweil am 3. September eine Keynote halten. Sie ist Verfechterin disruptiver Technologien und Expertin für dezentrale KI. In ihrem Talk wird sie ihre Sicht auf die Bedeutung von KI für die Zukunft der Menschheit darlegen.