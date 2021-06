Gerade einmal 27.000 Pepper wurden weltweit von Foxconn für Softbank produziert, dem Großteil davon war nur ein kurzes Leben bei der Eröffnung von Flagshipstores oder als Sidekick auf der Bühne gewährt. Japan gilt seit jeher als Roboter-verrückt und so war es auch keine Überraschung, das gerade ein japanischer Konzern wie Softbank den ersten Roboter in Serie produzierte. Auch wenn die Geburtsstätte von Pepper in Frankreich lag. Entwickelt wurde der Roboter mit Herz und AI-Plattform von Aldebaran, die 2012 von Softbank übernommen wurden.

Auch die Digital Signage Branche hatte Pepper ins Herz geschlossen, da er vor der Brust mit einem Touchscreen ausgestattet war der neben Voice auch eine Interaktion per Touch ermöglichte. Die Voice-Interaktion zählte sicherlich zu den Schwächen von Pepper, Softbank war weit vor Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri der erste Anbieter von AI-basierter Spracherkennung.

Berühmt wurde Pepper mit dem Roll-out in allen Softbank-Mobilfunkläden in Japan. In den letzten Jahren hatte Pepper nach einem anfänglichen Hype viel an Attraktivität verloren. Eine Store-Eröffnung mit Pepper wäre kein Highlight mehr gewesen, nur bei Kindern blieb Pepper bis zum Schluss sehr populär. Erst vor zwei Wochen traf der Autor mit seiner 9-jährigen Tochter im Mastercard Cafe am Flughafen von Rom auf Pepper. Schon etwas altersschwach (Batterie) konnte Pepper nur noch an der Ladestation stehen, aber meine Tochter mit Freundin fanden ihn „adorable“ und lernten viel über bargeldlose Zahlsysteme. Mission accomplished!

In Erinnerung bleibt auch ein Bruder von Pepper in der Mercedes Benz Niederlassung in München. Der Touchscreen war überklebt mit einer Pappe und Kommandos.

Lieber Pepper, genieße Dein Ruhestand. Wir sind die dankbar für viele Erlebnisse und das Du hast uns gezeigt hast, wie AI den Alltag verändern kann. Danke dafür.