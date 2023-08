Das Berliner DooH-Unternehmen Hygh hat Shaun Gregory als Independent Board Director Member gewonnen. In seiner neuen Rolle soll der CEO der EMG Group gemeinsam mit dem Management und dem Board die Strategie von Hygh schärfen und definieren.

Die Ernennung folgt auf den kürzlich erfolgten Abschluss einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sparta Capital Management.

Shaun Gregory wird dem Aufsichtsrat des Unternehmens als unabhängiger Direktor beitreten. Unter anderem soll er sein umfangreiches Netzwerk nutzen, um das Unternehmen bei wichtigen Themen wie der Internationalisierung und der Rekrutierung von Schlüsselpersonal zu unterstützen.

Positionen bei Exterion und Ocean

Als Führungskraft war Shaun Gregory in verschiedenen Unternehmen und Branchenverbänden tätig, darunter Exterion Media, Weve, Telefonica, O2, Ocean Outdoor, Proxama und die Telegraph Media Group.

„Ich fühle mich geehrt, Teil des Teams der Hygh AG zu sein“, kommentiert Shaun Gregory. „Die Entwicklung von Hygh beeindruckt mich, das Potenzial im DooH-Bereich ist enorm und ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk einzusetzen, um das Unternehmen bei seinem Wachstum zu unterstützen und Kunden weltweit erstklassige Lösungen anzubieten.“

„Wir sind sehr stolz, Shaun Gregory in unserem Team zu haben“, sagt Lauritz Elmshäuser, CEO von Hygh. „Seine umfassende Erfahrung und Expertise in der Werbe- und Medienbranche wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Strategie schärfen und unser Geschäft auf globaler Ebene ausbauen.“

Shaun Gregory ist Absolvent der Wharton Business School in den USA und hat einen Abschluss in Strategic Thinking sowie einen Abschluss in Leadership Development der Ashridge/Manchester Business School in Großbritannien.