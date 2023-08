Mit der ersten In-Game-Advertising-Kampagne bei „Die Sims Mobile“ für seinen Kunden L’Oréal hat Wavemaker das Produkt „Falsies Surreal Extensions Mascara“ der Marke Maybelline New York in Deutschland in Szene gesetzt.

Mit der nativen Integration großer Displayformate – 480 mal 380, 1.024 mal 728 und 1.920 x 1.080 Pixel) an aufmerksamkeitsstarken Punkten in einem der populärsten Online-Games erreichte die Kampagne vom 24. Mai bis zum 7. Juni 2023 mehr als 7 Millionen In-Game Kontakte in der jungen, weiblichen Zielgruppe.

Die unaufdringliche Art der Creatives-Einbindung, die zwar die Interaktion der Spielerinnen mit der Marke gefördert, aber nicht vom eigentlichen Spielgeschehen abgelenkt habe, kam laut Wavemaker bei der Zielgruppe sehr gut an: Durch die nahtlose Markenintegration in die Welt von „Die Sims Mobile“ schuf die Kampagne einen sehr guten Marken-Plattform-Zielgruppenfit für Maybelline New York.

Gut sichtbare Banner

97,4 Prozent der Banner befanden im deutlich sichtbaren Bereich, während die Nutzerinnen im Spiel aktiv waren. Dabei befanden sich die jeweiligen Werbemittel im Schnitt mehr als 4 Sekunden im direkten Sichtfeld – und das bei mehreren Kontakten. Die Umsetzung erfolgte rein digital und exklusiv in der Multiplayer-/Onlineversion des Spiels.

„Gaming ist ein zunehmend relevanter medialer Touchpoint, um unsere Verbraucher:innen zu erreichen. Die Zusammenarbeit zwischen Maybelline New York und Die Sims Mobile ist ein großartiges Beispiel für die Kombination von Reichweite in unserer Kernzielgruppe und hochaffiner Platzierung für maximale Wirkung. On top: Wir lieben es, Pionierarbeit zu leisten, und dieser Fall veranschaulicht unseren innovativen Medienansatz“, sagt Nadine Kamski, Media Director bei L’Oréal DACH.

„Als echter Firstmover hat unser Wavemaker Gaming- und Liveevent-Team gemeinsam mit NBC Universal eine der ersten globalen Partnerschaften zwischen einem Mediahaus und einem Gaming-Anbieter realisiert, die eine solch umfassende kreative Umsetzung im deutschen Markt überhaupt erst ermöglicht hat“, erklärt Lucas Brinkmann, CEO bei Wavemaker Germany. „Durch die native Markeneinbindung in eine beliebte, spielerische Umgebung haben wir für die Marke Maybelline New York unseres Kunden L’Oréal ein ansonsten nur schwer adressierbares Kund:innensegment erschlossen und in dieser jungen, weiblichen Zielgruppe in nur zwei Wochen eine hohe Affinität für die Marke geschaffen. Dieser große Kampagnenerfolg zeigt einmal mehr, wie wichtig und wirksam gezieltes In-Game-Advertising heute sein kann, um insbesondere junge Zielgruppen zu erreichen und im Moment der höchsten Aufmerksamkeit erfolgreich mit einer Marke zu verbinden.“