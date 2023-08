Der südkoreanische Fernsehsender KBS brachte im April seine Musikshow Music Bank als Live-Veranstaltung nach Paris. Tausende von K-Pop-Fans kamen dafür in die La Défense Arena. Die Show, die auch international ausgestrahlt wird, ist für aufwendige Bühnenbilder und Choreografien bekannt. Für das Festival in Paris verbaute man 850 Quadratmeter LED auf der Bühne und rundherum. Die LED-Technik lieferte Innlights Displaysolutions aus Wuppertal, die auch die Zuspielung und das Signalmanagement verantworteten.

„Wir haben in der Halle mit unserem 13-köpfigen Technikteam in nur 16 Stunden gut 850 Quadratmeter LED installiert und in Betrieb genommen. Damit war das Projekt das bis dato größte Einzelprojekt in unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Thomas Klem, Innlights-Geschäftsführer. Möglich wurde das Projekt, da Innlights im vergangenen Jahr seinen Vermietpark um 2.000 Quadratmeter Innscreen X5- und Y5-LED-Module aufstockte. Diese kamen bereits beim Sonne-Mond-Sterne-Festival 2022 in Saalburg zum Einsatz.

In Paris installierte das Unternehmen im Auftrag von Twisted Talent Entertainment auf der Bühne einen Center Screen mit 7 mal 12 Metern. Links und rechts strahlten zwei weitere Screens mit je 8 mal 6 Metern Live-Bilder aus. Dazu kamen vier Side-Screens mit je 6 mal 12 Metern und ein Center Circle mit 32 Metern Umfang bei einer Höhe von 4 Metern. Zuletzt baute man an der vorgelagerten B-Stage noch LED-Bühnenverkleidungen mit weiteren 100 Quadratmetern auf.

Das Signalmanagement für alle LED-Walls setzte Innlights mit Barco E2 Gen2 um und verantwortete zusätzlich auch die Systemstatik und die Stromversorgung der gesamten Medientechnik.