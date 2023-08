Samsung zeigt neue Flex-OLED – und LG neue transparente OLED. Die beiden Display-Giganten dominierten vergangene Woche die K-Display-Show in Seoul. Während Samsungs größte Neuheit das Slidable Tablet war, zeigte LG Display auch neue transparente Digital Signage-Displays: ein 30-Zoll-Menüboard im Stretch-Format und eine gebogene 30-Zoll-OLED als Display-Vitrine.

Das transparente 30-Zoll-Display zeigte LG in Kooperation mit Starbucks – es soll die Pick-up-Nummern am Coffee-Counter anzeigen und zusätzlich Produkte bewerben. Wie ein klassisches Menüboard, nur elegant auf dem Counter platziert. Es erinnert stark an dieses Mini-Menüboard, das invidis am Pick-up-Counter einer Starbucks-Filiale in Seoul entdeckte. Wie wir dort schon feststellten, springen die Infos auf dieser Display-Größe nicht unbedingt direkt ins Auge – man muss eher nach ihnen suchen. Auch die transparente Version, die zwar etwas größer ist und deutlich schicker aussieht, wird sich vermutlich schwer durchsetzen.

Die große gebogene OLED soll als Vorderseite einer Glasvitrine am POS verwendet werden. Wie invidis-Contentpartner Sixteen-Nine in seinem Bericht beschrieb, ist die Idee hinter der OLED-Vitrine, die Blicke der Kunden mit Animationen auf die dahinter ausgestellten Produkte zu lenken und zu Impulskäufen anzuregen.

Daneben zeigte LG größtenteils OLED-TVs, auch in Großformaten wie 77- und 97-Zoll. Daneben fokussierte LG auf der K-Display die Meta-Technologie, die bei den neueren OLED-Geräten zum Einsatz zu kommen scheint. Sie basiert auf Micro Lens Array, einer Mikrolinsenanordnung, die die Helligkeit von OLED-Displays steigern soll.