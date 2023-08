Der niederländische Anbieter Prowise wird 500 Schulen in Deutschland mit digitalen Tafeln ausstatten. Der Rollout umfasst 15.000 Touch-Panels im Großformat und soll sich über die nächsten vier Jahre ziehen. Teilweise installiert der Anbieter die Displays selbst; in den Bundesländern Berlin und Brandenburg übernimmt die Systemintegration der Partner Arktis IT Solutions. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von rund 45 Millionen Euro und wird unter anderem durch Fördermittel aus dem Digitalpakt finanziert.

Den Auftrag erhielt Prowise nach einer europaweiten Ausschreibung der deutschen Genossenschaft Provitako, die aus öffentlichen IT-Dienstleistern besteht. Prowise konnte nach eigenen Angaben vor allem im Aspekt IT-Sicherheit überzeugen – die Produkte des Bildungsanbieters tragen das Gütesiegel IT-Grundschutz vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Prowise hatte bereits vergangenes Jahr einen Zuschlag von Provitako erhalten (invidis Bericht). Die Genossenschaft bündelt den Beschaffungsbedarf ihrer Mitglieder und erreicht dadurch eine große Reichweite in den Kommunen. „Gerade im Schulbereich ist der Bedarf immer noch sehr hoch“, sagt der Vorstand der Genossenschaft. Provitako startete deshalb das Beschaffungsvorhaben „Modulbaukasten Schul-IT“. Prowise ist Partner im Modul Präsentationstechnik.

Die 15.000 Touchdisplays liefert Prowise an Schulen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Sachsen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.