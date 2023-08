Der Einzelhandel steht vor immer größeren Herausforderungen und Chancen, um die Kundenbindung zu stärken und den Umsatz zu steigern. Einer der vielversprechendsten neuen Kanäle, der sowohl Online-Händlern als auch dem stationären Handel enorme Chancen bietet, ist Retail Media. Diese innovative Marketingstrategie ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Produkte und Dienstleistungen direkt am Point of Sale (POS) auf Handelsplattformen zu bewerben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von Digital Signage, das im stationären Handel eine immer wichtigere Rolle spielt.

Was macht Retail Media so erfolgreich?

Retail Media insgesamt hat sich als äußerst effizienter Werbekanal etabliert und wächst rasant. Durch die Möglichkeit, Werbung direkt am POS zu platzieren, kann die Zielgruppe genau in dem Moment angesprochen werden, indem sie eine Kaufentscheidung trifft. Die Nutzung von Kundendaten ermöglicht personalisierte Werbebotschaften, die eine höhere Relevanz für den Kunden haben und damit die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.

Eine zentrale Stärke von Retail Media ist die Messbarkeit von Werbekampagnen. Werbetreibende können den Erfolg ihrer Kampagnen direkt kontrollieren und optimieren, was zu einem effizienteren Einsatz des Werbebudgets führt. Dies macht Retail Media zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Werbekanälen wie TV oder Print.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von Retail Media ist die Verknüpfung von Online- und stationärem Handel. Mit dynamischen Drive-to-Store-Kampagnen können Kunden, die online nach Produkten suchen, gezielt in den Laden gelockt werden. So lassen sich die Vorteile des personalisierten Online-Shoppings auch auf den stationären Handel übertragen.

Darüber hinaus bietet Retail Media folgende Vorteile:

Präzises Targeting : Dank der Fähigkeit von E-Commerce-Plattformen, wertvolle Kundendaten zu sammeln, können Händler und Werbetreibende ihre Kampagnen genau auf die richtigen Zielgruppen ausrichten. Präzise Targeting-Optionen ermöglichen es, Anzeigen nur an potenzielle Kunden zu richten, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit für das beworbene Produkt oder die Dienstleistung interessieren.

: Dank der Fähigkeit von E-Commerce-Plattformen, wertvolle Kundendaten zu sammeln, können Händler und Werbetreibende ihre Kampagnen genau auf die richtigen Zielgruppen ausrichten. Präzise Targeting-Optionen ermöglichen es, Anzeigen nur an potenzielle Kunden zu richten, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit für das beworbene Produkt oder die Dienstleistung interessieren. Erhöhte Sichtbarkeit : Durch die Platzierung von Anzeigen und Werbung auf E-Commerce-Plattformen können Einzelhändler ihre Sichtbarkeit erhöhen und eine größere Reichweite erzielen. Angesichts der großen Anzahl von Kunden, die sich auf diesen Plattformen tummeln, ist dies eine ideale Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Produkte zu lenken.

: Durch die Platzierung von Anzeigen und Werbung auf E-Commerce-Plattformen können Einzelhändler ihre Sichtbarkeit erhöhen und eine größere Reichweite erzielen. Angesichts der großen Anzahl von Kunden, die sich auf diesen Plattformen tummeln, ist dies eine ideale Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Produkte zu lenken. Umsatzsteigerung : Retail Media unterstützt Unternehmen dabei, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu weiteren Käufen zu motivieren. Werbung und Empfehlungen auf E-Commerce-Plattformen haben das Potenzial, Kunden auf Produkte aufmerksam zu machen, die sie sonst nicht entdeckt hätten, und so den Umsatz zu steigern.

: Retail Media unterstützt Unternehmen dabei, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu weiteren Käufen zu motivieren. Werbung und Empfehlungen auf E-Commerce-Plattformen haben das Potenzial, Kunden auf Produkte aufmerksam zu machen, die sie sonst nicht entdeckt hätten, und so den Umsatz zu steigern. Effizientes Marketing: Im Vergleich zu traditionellen Werbekanälen wie Fernsehen oder Printmedien können Werbekampagnen auf E-Commerce-Plattformen und in Digital Signage-Netzwerken im stationären Handel kosteneffizienter sein und bessere Ergebnisse erzielen. Werbetreibende können ihre Kampagnen gezielt auf bestimmte Zielgruppen ausrichten und nur für tatsächliche Klicks oder Conversions bezahlen, was eine optimale Nutzung des Werbebudgets ermöglicht.

Digital Signage – Grundlage für Retail Media im stationären Handel

Eine besondere Rolle in der Retail Media Strategie spielt Digital Signage. Diese Form der digitalen Beschilderung umfasst verschiedene Werbemaßnahmen und Marketingstrategien, die direkt am Point of Sale im Handel platziert werden. Dazu gehören digitale Displays, Poster, Regalstopper und interaktive Elemente.

Durch den Einsatz von Digital Signage können Einzelhändler ihre Werbebotschaften gezielt platzieren und die Aufmerksamkeit der Kunden wecken. So können beispielsweise Produktvideos gezeigt werden, um das Markenerlebnis zu verstärken und die Kundenbindung zu erhöhen. Instore Media trägt dazu bei, dass Kunden ein positives Einkaufserlebnis haben und gerne länger im Geschäft verweilen.

Ein weiterer Vorteil von Digital Signage ist die Flexibilität und Aktualisierbarkeit der Inhalte. Werbetreibende können ihre Botschaften schnell anpassen und auf aktuelle Ereignisse oder Aktionen reagieren. Dies ermöglicht eine zeitnahe und relevante Kommunikation mit dem Kunden.

Aus diesen Gründen sind Agenturen und Kunden von stationärem Retail Media begeistert, auch wenn es nur ein kleiner Teil des Retail-Media-Marktes ist.

Die Kombination von Online- und stationärem Handel

Obwohl der E-Commerce weiterwächst, ist der stationäre Handel nach wie vor der wichtigste Umsatztreiber im Einzelhandel. Eine effektive Möglichkeit, die Stärken beider Kanäle zu kombinieren, sind dynamische Drive-to-Store-Kampagnen. Diese gezielten Werbemaßnahmen locken Kunden, die online nach Produkten suchen, gezielt in die Geschäfte.

Um das volle Potenzial von Retail Media und Digital Signage auszuschöpfen, ist es wichtig, dass Marketingverantwortliche eine umfassende Strategie entwickeln. Diese sollte auf einer transparenten Struktur basieren und eine enge Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Technologiepartner beinhalten. Sorgfältige Planung und Koordination stellen sicher, dass die Vorteile beider Kanäle optimal genutzt werden und eine nahtlose Verbindung zwischen Online- und stationärem Handel entsteht.

Über den Autor Daniel Weber ist Managing Partner bei Kontor Digital Media, einer Full-Service-Mediaagentur mit digitalen Wurzeln in Hamburg und Mediaplaner. Er weiß um den Wert ganzheitlicher und objektiver Mediaberatung über alle relevanten Kanäle.

Durch den Einsatz von Programmatic-Advertising-Technologien können Werbebotschaften zielgerichteter und kanalübergreifend ausgespielt werden. Anhand von Kundendaten wie Kaufverhalten, Alter und Geschlecht können personalisierte Werbebotschaften erstellt werden, die die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. Eine weitere Verknüpfung von Online- und stationärem Handel: Digital Signage Netzwerke verweisen auf den Online-Shop des Werbetreibenden. Kunden können beispielsweise einen QR-Code auf dem Digital Signage-Bildschirm scannen, um weitere Informationen zu erhalten oder das Produkt direkt im Online-Shop zu kaufen. Auf diese Weise können stationäre Händler auch Kunden ansprechen, die sich eher auf das Online-Shopping konzentrieren.

Erfolgsbeispiel Obi

Ein herausragendes Beispiel für Retail Media gibt Obi. Die Baumarktkette nutzt den stationären Handel als Kommunikationskanal für Instore Media Kampagnen. In den Märkten stehen moderne 16:9 Videowalls mit einer Bildschirmdiagonale von knapp drei Metern zur Verfügung, auf den Parkplätzen sind 18/1 Plakatflächen platziert. Die Plakat- und Digitalflächen stehen auch Fremdmarken zur Verfügung, sofern sie zur Zielgruppe und zum Themenkontext passen. So haben Marken die Möglichkeit, Haus-, Wohn- und Gartenliebhaber gezielt im Einkaufskontext anzusprechen.

Instore Media bietet Unternehmen somit eine ideale Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben und einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen.

Fazit

Retail Media mit dem Schwerpunkt Digital Signage bietet dem Einzelhandel eine vielversprechende Werbeplattform. Durch die direkte Ansprache der Zielgruppe am POS und die Möglichkeit der Personalisierung kann eine hohe Effektivität und Effizienz erreicht werden. Die Verknüpfung von Online- und stationärem Handel eröffnet neue Möglichkeiten, Kunden gezielt anzusprechen und einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen. Eine erfolgreiche Retail Media Strategie erfordert jedoch eine durchdachte Planung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Händlern, Markenartiklern und Technologiepartnern.