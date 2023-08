Der jüngste Aufruhr in der Uhrenbranche lässt auch die Retail-Branche nicht unbewegt: Die Schweizer Uhrenmarke Rolex übernahm ihren wichtigsten Einzelhandelspartner, den Schweizer Uhrenhändler Bucherer. Das geht aus Medienberichten hervor, die sich auf eine exklusive Mitteilung von Bucherer an seine Markenpartner stützen. Da Rolex bis auf einen eigenen Store in Genf seine Uhren nur über Handelspartner vertreibt, wird dies als Zeichen gesehen, dass die Marke sich ihren wichtigsten Vertriebskanal sichern will. Denn Bucherer-Chef Jörg Bucherer ist 87 Jahre alt und hat keine Nachkommen.

Auf die anderen Uhrenmarken, die der Händler in seinen 36 Stores und online anbietet, soll die Übernahme laut Bucherer keinen Einfluss haben. Das Unternehmen wird weiterhin unabhängig agieren. Das Handelsblatt stellt jedoch in Frage, dass andere Markenpartner wie Cartier und Omega gelassen reagieren. Rolex gab seinen Handelspartnern bereits vorher vor, unter welchen Bedingungen seine Uhren in den Stores ausliegen sollen. Die mit Abstand größte Schweizer Uhrenmarke sei damit ohnehin schon der Star in den Läden gewesen.

Noch müssen die Wettbewerbsbehörden die Übernahme genehmigen. Laut Experten ist das aber nur eine Frage der Zeit, da die Konzerne in unterschiedlichen Horizontalen agieren und starke Konkurrenten haben.