Der Samsung-Event Galaxy Unpacked 2023 – bei dem die neuen Galaxy Z Fold5 und Flip5 vorgestellt wurden – war auch in diesem Jahr wieder als großes Spektakel angelegt – mti Immersive Experiences und DooH-Kampagnen in der Hauptrolle.

Neben vielen globalen Kampagnen an ikonischen DooH-Stätten wandte man sich für das erste Unpacked-Event, das in Korea stattfand – auch in der Heimat einer DooH-Ikone zu: Das Coex-Gebäude in Seoul, Heimat vieler spektakulärer Forced-Perspective-Kampagnen, wurde genutzt, um das neue faltbare Smartphone in einem 3D-Effekt-Spot vorzustellen. Für das Video wurde das Katzenmotiv und der Stil der berühmten Malerin Shin Saim-Dang verwendet – eine weiterer Bezug zur koreanischen Kultur.

Die Forced-Perpspective-Kampagne wird noch bis zum 30. September 2023 auf dem Coex-Gebäude laufen.

Coex und Forced Perspective Der Coex-Screen ist mit dem Namen von Dstrict verbunden. Die koreanische Artwork-Schmiede hat dafür gesorgt, dass das Gebäude immer wieder mit spektakulären Forced-Perspective-Motiven in die (Fach-)Schlagzeilen kommt. Er kürzlich veröffentlichte Dstrict ein Video über eine extrem detaillerte Forced-Perspective-Kampagne für einen koreanischen Getränkehersteller.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

TORETA 2023 CAMPAIGN COMMERCIALS from d’strict on Vimeo.

Samsung Experience Spaces

Zusätzlich baute Samsung weltweit sieben sogenannte Experience Spaces in Stores und Event-Locations auf, in denen Kundinnen und Kunden nicht nur die neuen Smartphones kaufen können, sondern gleichzeitig Teil des Galaxy-Happenings werden konnten. Die Spaces befanden sich unter anderem in New York, Seoul, Berlin, Paris, Bangkok sowie Dubai und sind für einen Monat geöffnet. Während dieser Zeit finden verschiedene Events und Live-Acts statt.

Die Locations sind auf die jeweilige Stadt zugeschnitten. Im Berliner Pop-up-Store in der Mall of Berlin befinden sich zum Beispiel neben einer Fotokabine auch eine Flipper-Maschine.