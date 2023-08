SBB Besser informiert am Bahnhof

Die Bahn in der Schweiz gilt als der Benchmark für Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Service. Dazu zählen auch unterschiedliche Digital Signage Touchpoint-Konzepte entlang der Customer Journeys. Die SBB zählte auch zu den ersten Großunternehmen, die für Digital Signage und Mobile als zentrale Plattform auf den Adobe Experience Manager und Adobe Screens setzen (Referenz). Realisiert wurde das Project von Oneinside (seit 2022 ein Tochterunternehmen von Vass).



Sonnenlichttaugliche LCD-Displays und klares Design

Drei displaybasierte Anzeigenarten (General-, Zugangs- und Zugziel-/Perronanzeiger) präsentieren die Zuginformation seit Sommerbeginn im neuen Redesign. Vergleichbar mit der DB und anderen europäischen Bahnbetreibern setzt auch die SBB auf Highbrightness LCD-Displays im blauen CI und auf ausgewählten Großbahnhöfen auch auf ebenfalls in blau-gehaltene LED-Anzeigen.

Nach einigen Pilotinstallationen setzt man in der Schweiz nun auf einen zweigeteiltes Screendesign. Neu ist der graue Balken auf allen Digital Signage-Anzeigertypen. Im hellgrauen Balken des Zugzielanzeigers erhalten Reisende Informationen, in welchem Bahnsteigbereich sich welcher Wagen befindet und die Wagenreihenfolge und zusätzliche Servicehinweise (1./2. Klasse, Speisewagen, Rollstuhlabteil, Fahrradabteil et cetera).

Content-Animation sorgt für mehr Aufmerksamkeit

Analog zu einer Slotmachine eines Geldspielautomaten werden Zusatzinformationen im grauen Balken animiert dargestellt. Laut SBB „hat das den Vorteil, dass man die Zugreihenfolge immer sehen wird. Es gibt – falls überhaupt – nur noch auf der rechten Seite abwechselnde Informationen. So werden die Informationen viel entspannter und schneller lesbar sein“.

Abfahrtsanzeigen mit Uhr

Im hellgrauen Balken des Abfahrtsanzeiger ist eine neue, digitale Uhr zu sehen. So können Reisende sofort feststellen, ob sich ein Spurt zum Gleis noch lohnt. Die Anzeige zu Ereignisinformationen erscheint nun ganz oben und ist in sechs verschiedenen Kategorien mit Piktogramm möglich, damit zwischen verschiedenen Ereignissen und Zuständen unterschieden werden kann.

Neues Layout folgt bei Display-Erneuerung

Die SBB hat an ihren Bahnhöfen derzeit zwei Digital Signage-Generationen im Einsatz. Das neue Layout kommt nur bei den Doppel-Anzeigern der neueren LCD-Generationen zum Einsatz. Bei älteren Geräten ist die Umsetzung des neuen Layouts technisch nicht möglich. Sie folgt beim Ersatz der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer.