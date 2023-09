Clevertouch konnte in den vergangenen Monaten in fünf große Ausschreibungen aus den Bereichen Education/Collaboration durchsetzen: Insgesamt 4.000 Displays werden an die vier Städte Düsseldorf, Hildesheim, Eichstätt und Hameln sowie den kommunalen IT-Dienstleister KID Magdeburg geliefert.

Die Städte Düsseldorf, Hildesheim, Eichstätt und Hameln bestücken mit den Clevertouch-Displays der Serien Impact Max und Impact Lux jeweils ihre städtischen Grund- und weiterführenden Schulen, das KID Madgeburg nutzt die Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der öffentlichen Hand in verschiedenen Kommunen in Sachsen-Anhalt.

Laut Clevertouch waren für die Zuschläge das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Funktionsumfang ausschlaggebend. Damit konnte sich der Visual-Solutions-Anbieter, zum Teil in Shoot-outs vor Ort, durchsetzen.

Neue Impact-Lux-Serie kommt zum Einsatz

Die deutschen Kommunen zählen europaweit zu den ersten Clevertouch-Kunden, die mit der neuen, mit einer Google EDLA-Zertifizierung versehenen, Serie Impact Lux ausgestattet werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Kunden von Clevertouch überzeugen können“, sagt Julia Moore, Sales Director Germany & Austria. „Das verdanken wir nicht nur den vielen USPs unserer leistungsstarken Display-Lösungen, sondern auch unserem engagierten Sales- und Support-Team.“ Dieses wurde seit 2022 von damals vier auf aktuell zehn Fachkräfte ausgebaut.

Es ist wahrscheinlich, dass die Screens für die Schulen aus den Fördertöpfen des Digitalpakts Schule stammen. Zwar waren die Gelder schon länger verplant, aber noch nicht alles ausgegeben.