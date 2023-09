Die Automobilbranche befindet sich gerade in einer fundamentalen Transformation. Und diese Transformation wirft einen vorher nicht dagewesenen Bedarf an digitalen Lösungen auf. Wie dieser Wandel bei Audi aussieht, zeigen Andreas Winkler und Mirko Krönert in ihrem Vortrag, den sie im Rahmen des Digital Signage Summit Europe 2023 hielten.

Andreas Winkler ist Business Owner für den Audi-Konfigurator und Mirko Krönert ist Product Manager Digital Retail. Die beiden sind daran beteiligt, alle Vertriebsarme in einer einzigen Customer Journey zu verknüpfen. Denn die deutschen Automobilmarken können nicht mehr nur mit Qualität und Design punkten – sie brauchen ein digitales Service-Angebot und Premium Experiences.

Diesen Anspruch setzt Audi mit der Entwicklung eines Ökosystems um, das den Kunden auch in der Audi-Welt hält, wenn er gerade nicht fährt. Wie dieses Ökosystem bei Audi aussieht und wo Digital Signage ins Spiel kommt, erklären Andreas Winkler und Mirko Krönert in ihrem Talk.

Der Vortrag ist jetzt auf dem invidisXworld Youtube Channel online.