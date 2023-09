Bütema, Full-Service-Anbieter für Digital Signage, stellt dieses Jahr erstmals auf der Dmexco aus, die vom 20. bis 21. September in Köln stattfindet. Bütema wird am Stand den an Chat GPT angebundenen, virtuellen Shopping-Assistenten Kira vorführen. Auf der Messe für Digital-Marketing will der Anbieter neue Kundengruppen ansprechen.

Kira ist als webbasierte Anwendung konzipiert, die Kunden im Store per QR-Code-Scan auf ihrem Handy starten. Über den persönlichen Chatbot erhalten sie Informationen zu Artikeln, Größen, Farben und Verfügbarkeiten. Es lassen sich Warenkörbe vorbereiten, Mitarbeiter benachrichtigen und Artikel im Schaufenster reservieren. Damit macht soll Kira die Informationsfülle der Warenwirtschaft für Kunden zugänglich machen und das Personal entlasten.

Neben Kira wird Bütema auch seine Digital Signage-Lösung und den Instore Assistant ausstellen. Der Stand des Anbieters trägt die Nummer E-041 und wird in Halle 08.1 zu finden sein.