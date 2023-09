Der Schweizer Außenwerber APG|SGA, der gleichzeitig exklusiver Vermarktungspartnerin des Flughafens Zürich ist, hat mit Media Frankfurt eine Vermarktungskooperation für DooH geschlossen: Werbekunden können seit August 2023 digitale Kampagnen für beide Flughäfen kombiniert buchen.

Damit kann man nun über Media Frankfurt DooH-Kampagnen an sieben Flughäfen buchen: Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Wien und nun auch Zürich. Zudem bietet Media Frankfurt nun auch unter dem Label „Skyconnect“ fünf zielgruppenbasierende Werbepakete an, die standortübergreifend abgestimmt auf die Anforderungen der Kampagne belegt werden können: Business, Holiday, Luxury, Welcome und Departure.

„Als einer der vermarktungsstärksten europäischen Flughäfen und Innovationstreiber im Bereich Airport Advertising begrüßen wir die Zusammenarbeit außerordentlich“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer Media Frankfurt. „Die APG|SGA mit dem Flughafen Zürich ist für uns ein äußerst attraktiver Kooperationspartner, gilt doch die Schweiz als starker Wirtschaftsstandort in Europa und ist Zürich eine hochrelevante Drehscheibe im internationalen Business. Media Frankfurt unterstreicht mit dieser Kooperation seine Position als führender deutscher Vermarkter und Innovationstreiber bei Werbung am Flughafen.“

APG|SGA vermarket die analogen und digitalen Werbeflächen des Frankfurter Flughafens seit 2020. „Die attraktiven digitalen Werbeflächen am Flughafen Zürich, dem Schweizer Tor zur Welt, lassen sich ideal mit dem Angebot des Frankfurt Airports, einem der drei größten Drehkreuze Europas, ergänzen“, sagt Danilo Ciaravolo, Head of Airport Advertising bei APG|SGA. „Dank der Kooperation werden entlang der gesamten Customer Journey zwei der wichtigsten europäischen Flughäfen miteinander vernetzt.“

Sowohl APG|SGA als auch Media Frankfurt sind Beteiligungsgesellschaften von JC Decaux.