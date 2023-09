Die Pandemie hat auch in Asien viele Investitionen verschoben. Insbesondere im Transportsektor an Flughäfen und im ÖPNV. Doch ein Jahr nach Wiedereröffnung der Grenzen und boomenden Reiseverkehr rüsten nun auch DooH-Netzwerkanbieter ihre Flagship-Touchpoints auf. So auch JCDecaux Singapore, die mit dem Digital Gateway am Changi Airport Terminal 3 das DooH-Angebot im Premium-Terminal erneuert hat.

Bereits zur Terminaleröffnung 2012 setzte JCDecaux mit Digital 360 auf vier Pillarwraps (7 Meter hohe Säulen vollständig mit 192 Videowall-Displays umbaut). Laut JCDecaux war es damals die erste großformatige DooH-Installation an einem Flughafen weltweit.

Die über 10 Jahre alte Digital 360 Installation wurde nun komplett neu konzipiert: LCDs und hinterleuchtete Poster wurden mit einer LED ersetzt und zu zwei digitalen LED-Bögen erweitert. Die Positionierung an beiden Eingängen zur Travel Retail Zone ermöglicht das alle ankommenden und abfliegenden Passagieren 100 % Sicht auf die DooH-Screens bekommen.

JCDecaux setzt auf 1.9mm-LEDs und Anbindung an die neusten CMS und Programmatic Plattformen des Konzerns. Somit können nun auch dynamische Inhalte in Echtzeit und 3D-Content auf den jeweils 60 m2 großen DooH-Flächen ausgespielt werden.