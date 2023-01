JC Decaux hat seinen Werberechtsvertrag mit dem Flughafen Singapur Changi erneuert. Der Vertrag wurde für sieben Jahre, von 2023 bis 2029, abgeschlossen und umfasst eine 5-jährige Verlängerungsoption bis 2034. Es handelt sich um den dritten Vertrag, seit JC Decaux 2011 erstmals den Zuschlag für die Werberechte erhielt. Die Partnerschaft mit dem Flughafen Changi erstreckt sich damit über einen Zeitraum von über 20 Jahren.

Singapur Changi hat bis heute mehr als 650 Preise gewonnen, darunter 11-mal den Skytrax Best Airport Award. Er verfügt über sorgfältig ausgewählte Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungsangebote. Er bietet zudem eine von der Natur inspirierte, zeitgenössische Terminalgestaltung sowie Flugverbindungen zu mehr als 120 Destinationen weltweit.

Das DooH-Inventar umfasst rund 100 85-Zoll-Screens, von der Decke hängende LED-Boards am Check-in des Terminal 4 sowie die Screen-Anordnung Digital 360, die zwei Säulenpaare mit umgehender Displayfläche umfasst. Hinzu kommen analoge Leuchtkästen.

Mehr digital in Changi ist geplant

Durch verstärkte Digitalisierung und datenbasierte Lösungen, die Kampagnenoptimierung und Reichweitenmessung ermöglichen, will JC Decaux nun sein Portfolio am Changi Airport weiter ausbauen. Gleichzeitig will der Außenwerber Drive-to-Store- und Website-Analysetools anbieten, um einen Mehrwert für Marken zu schaffen. Die Einbindung in unser programmatisches Ökosystem gestattet es Marken, die digitalen Medien am Flughafen Changi im Rahmen von Omni-Channel-Strategien zu nutzen, und erschließt dem Airport so den globalen Online-Medienmarkt. Auch die Programmatic-Anbindung ist geplant.

Lim Peck Hoon, Executive Vice President Commercial der Changi Airport Group, kommentiert: „Wir vertrauen darauf, dass JCDecaux mit seinem globalen Kundenportfolio an Premium-Marken und seinem umfassenden digitalen Angebot an unserem Airport auch weiterhin best-in-class Werbung umsetzen wird. Jetzt, wo der Flugreiseverkehr wieder Fahrt aufnimmt, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit JC Decaux die Passagiere erneut am Flughafen Changi willkommen zu heißen und ihnen aufregende, neu gestaltete Flughafenerlebnisse zu erschließen, die das Markenzeichen unseres Airports sind.“