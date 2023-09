Außerhalb von Spanien ist Enrique Tomás, die weltweit größte Schinkenkette, wenig bekannt. Aber den Spaniern ihr Jamon-Schinken heilig und Enrique Tomás eine Institution. Nun starten die Jamon-Experten einen neuen Verkaufskanal am ISE-Heimatflughafen in Barcelona.

Die erste Phase umfasst 30 Automaten, die an strategischen Punkten im gesamten Flughafen Barcelona verteilt sind und rund um die Uhr eine große Auswahl an Produkten der Marke in der gleichen Qualität und zum gleichen Preis wie über anderen Verkaufskanäle des Unternehmens anbieten. ISE-Besucher können direkt nach Landung verschiedenen Sorten iberischen Schinkens, Sandwiches mit Eichelmastschinken bis hin zu Schinkenpaketen, aber auch Kartoffelchips und andere Snacks erwerben.

Jeder der Verkaufsautomaten ist mit einem bis fünf 50-Zoll-LCD-Screens von Iiyama ausgerüstet, die mit maßgeschneiderten Halterungen an den Verkaufsautomaten verankert werden und eine digitale Kommunikation der gesamten verfügbaren Produktpalette gewährleisten. Digital Signage in seiner Urform – die Screens sollen dabei helfen, Verkäufe zu fördern, Verbraucher anzuziehen und Zusatzverkäufe steigern.

Green Signage mit SoC

Enrique Tomás setzt auf Iiyama-Screens mit SoC und nsign.tv CMS – für einfache Installation und geringen Stromverbrauch. Wichtig bei der Auswahl der Software-Plattform war das synchrone Ausspielen der Content auf allen Screens. Die Marketingabteilung von Enrique Tomás verwaltet den Content aus der Ferne, während das IT-Team des Unternehmens die Überwachung der Geräte von seinem Hauptsitz in Badalona (Barcelona) aus verwaltet.

In der Zukunft beabsichtigt Enrique Tomás, weitere Verkaufsautomaten an Orten mit hohem Fußgängerverkehr und hohem Konsumbedarf auszuweiten, beispielsweise U-Bahn-Stationen, Verkehrsknotenpunkte, Fußballstadien oder große Unternehmen.