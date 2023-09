Epamedia hat die erfolgreichsten OoH-Kampagnen des Jahres 2022 ausgewertet: McDonald’s, Audi und Magenta Telekom sind die drei Marken, die mit ihren Kampagnen die höchste Reichweite unter den Epamedia-Kunden erzielten. Der österreichische Außenwerber griff für die Auswertung auf die Daten seiner Impact-Werbewirkungsstudie zurück. Mit der Studie untersucht Epamedia laufend die Performance von OoH-Kampagnen.

Wie bereits in den vier Vorjahren, landete McDonald’s wieder auf Platz eins. Mit verschiedenen Kampagnen erzielte der QSR-Konzern die höchsten Impact-Jahreswerte. Für seine OoH-Kampagnen arbeitete McDonald’s Österreich mit den Agenturen OMD und DDB zusammen. Auch 2023 setzte das Unternehmen bereits eine Sonderinszenierung um, wobei eine XXL-Tüte den Fuß des Billboards verkleidete (siehe invidis-Bericht).

Den zweiten Platz erreichte Audi Österreich zusammen mit Porsche Media & Creative. In die Wertung floss eine Kampagne von Mai 2022 mit ein, die mit dem Claim „Future is an Attitude“ auf den zum damaligen Zeitpunkt neuen digitalen Posterlights in Salzburg zu sehen war. Eine weitere Kampagne von Audi im Jahr 2022 drehte sich um den Audi RS Etron GT. „Digitale und analoge Außenwerbung ist für uns eine tragende Säule im Mediamix“, sagt Bernhard Loos, Head of Marketing & Sales Audi Austria.

Die dritthöchste Reichweite erzielte Magenta Telekom zusammen mit der Agentur Essencemediacom. Im Herbst und Winter des Vorjahres liefen verschiedene OoH-Kampagnen zum Magenta Breitband im Netz von Epamedia. Diese waren auf Plakaten, Citylights, Posterlights und DooH-Medien zu sehen. „Out-of-Home-Werbung ist ein wichtiger Pfeiler für uns, weil wir so noch mehr Kundinnen und Kunden direkt erreichen. OoH-Werbung ist ein 24/7 Format, das kreative und unkonventionelle Ansätze ermöglicht“, sagt Nina Mack, Head of B2C Brand Communications bei Magenta Telekom.

Epamedia vergibt auch monatlich einen Impact-Award unter seinen Kunden. Der Jahres-Award setzt sich aus den kumulierten Monatswerten zusammen.