Absen präsentiert seine Produkte im Bereich Broadcast und Esports auf der IBC 2023 in Amsterdam. Dabei wird der LED-Hersteller seine Range für Virtual Production sowie Rental & Staging in den Mittelpunkt stellen. Laut Absen werdem doe LED-Displays von einigen der größten Namen in der Broadcast- und Esports-Branche eingesetzt, darunter BBC, CNN, ESPN und Riot Games.

Ebenfalls im Fokus stehen die Absen-Partnerschaften: die Unternehmen werden ihre Lösungen zusätzlich am Stand vorstellen. Mit dabei ist zum Beispiel Brompton Technologies mit seinem Portfolio an LED-Videobearbeitung. und Arri mit seiner Kamera-Ausrüstung für Virtual-Production-Settings. Stype präsentiert Kameraverfolungstechnologien, und Big Purple Productions zeigt Lösungen für Produktionsmanagement und Esports. Smart Stage ist mit Mixed-Reality-Lösungen präsent, während Disguise Medienserver sowie Software für Broadcast-Inhalte demonstriert.

„Die IBC 2023 ist die perfekte Gelegenheit, um unsere neuesten Display-Innovationen zu sehen und mehr darüber zu erfahren, wie unsere LED-Technologie die Broadcast- und Esports-Industrie verändert“, sagt Jessica Golding, European Brand and Marketing Director bei Absen.

Neben den Produkten wird Absen an seinem Stand eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten anbieten, darunter Interviews mit Branchenexperten zu den neuesten Trends und Entwicklungen in der LED-Technologie. Das Unternehmen wird auch Live-Übertragungen von Esports-Turnieren an seinem Stand veranstalten. Die Besucher des Standes haben außerdem die Möglichkeit, sich in einem 1-gegen-1-Spiel von Rocket League auf einem LED-Display von Absen zu messen.

Absen ist am Stand 2.B24 zu finden.