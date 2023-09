Auch wenn die LCD-Technologie im Allgemeinen als ausgereift gilt, sind immer noch Entwicklungssprünge möglich. So zeigt Vestel laut Techradar in diesen Tagen auf der IFA 2023 in Berlin den Prototyp eines neuen LCD TV der bis zu 55 % weniger Energie verbraucht als ein gleichwertiger Mittelklassefernseher. Vestel setzt dabei auf eine neue Art von Backlight-LED und eine neue Anordnung der LED hinter dem LCD-Screen.

