invidis vor Ort Der IAA Open Space 2023 in Bildern

Das Konzept des Open Space bei der IAA kam auch 2023 gut an: Stände und Demo-Suites, verteilt in der Münchner Innenstadt vor historischer Kulisse, mit freiem Eintritt für alle Auto-Fans. Obwohl die Präsentation in aller Öffentlichkeit auch Widerstand hervorrief.

Es fällt auf, dass an diesen exponierten, prestigeträchtigen Plätzen, die „Pop-up-Spaces“, mindestens genauso, wenn nicht sogar deutlich aufwendiger und raffinierter gestaltet wurden als die Stände auf dem Messegelände. Auch hier sind für die Präsentationen große, aufwendige Digital Signage-Installationen Pflicht. Wir haben die schönsten Installationen für Sie zusammengestellt.

Auch in den Messehallen der IAA 2023 haben wir uns umgesehen.