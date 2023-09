Kering Eyewear Bestes Storytelling am POS

Im Pavillion Shopping Center im Zentrum der malaysischen Hauptstadt schlägt das Luxury Shopping Herz des ölreichen Landes. Alles was Rang und Namen hat ist hier mit eigenen Boutiquen vertreten. Natürlich darf auch nicht die Eyewear-Tochter des französische Luxuskonzerns Kering fehlen. Fast alle Luxusmarken haben in den vergangenen Monaten ihre Boutiquen auf den neusten Stand gebracht um die Pandemie hinter sich zulassen.

So auch Kering Eyewear die ihr erstmals in Zürich im Airport realisiertes Retailkonzept auf großer Fläche in Kuala Lumpur zeigen. Uns begeistert wie flexibel die integrierten Screens bespielt werden, mal Total Domination dann wieder alle Marken nebeneinander. Die ebenfalls integrierten Spiegel schaffen einen zusätzlichen Tiefe-Effekt. Digital Signage extrem flexibel, einfach und mit WoW. Gerne mehr davon.