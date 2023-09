Samsung Electronics setzt seine Zusammenarbeit mit dem Vatikan fort und installierte auf dem Petersplatz vier LED-Walls.

Die Installation folgt auf die vorangegangene Zusammenarbeit im Jahr 2020, bei der zwei Indoor-Displays im Nervi-Auditorium installiert wurden. Zudem stattete der Konzern die päpstliche Schweizer Garde mit Samsung-Devices für eine moderne Kommunikation aus.

Dabei handelt sich um LEDs der XHB-Serie. Zwei Screens haben Maße von 7,935 mal 4,83 Metern und zwei ein Format von 5,865 mal 3,105 Metern. Die vier LED-Wände wurden an strategischen Punkten des Platzes installiert, um für Anwesenden optimale Sehbedingungen zu schaffen. Die XHB-Serie ist IP66-zertifiziert, um die Papstauftritte auch bei schlechtem Wetter übertragen zu können. Das 99,4 Millimeter dünne Gehäuse half dabei, die Screens in einen ikonischen Ort wie den Petersplatz zu integrieren.

Zur akustischen Unterstützung wurde Harman Kardon Embedded Audio installiert. Die Adaptive-Sound-Technologie stellt eine klare Klangverteilung sicher – auch bei geringer Lautstärke, sodass auch bei geflüsterten Dialogen jedes Element der Sprache deutlich zu hören ist.

Päpstlicher Segen nun per LED

Der Petersplatz ist Schauplatz verschiedener Zeremonien, bei denen der Papst öffentlich auftritt. Eines der bekanntesten Zeremonien ist der päpstliche Segen „Urbi et Orbi“ zu Ostern und zu Weihnachten.

„Wir bei Samsung Electronics freuen uns, unseren technologischen Beitrag zu leisten und unser Engagement für die Vatikanstadt zu erneuern“, sagt Davide Corte, Leiter IT Division von Samsung Electronics Italien. „Das LED-Outdoor-Signage und die Audiolösungen schaffen ein beeindruckendes Audio- und Videoerlebnis, das sowohl den Besuchern als auch der Gemeinschaft der Gläubigen dient. Es ist eine Ehre für uns, mit den besten unserer Technologien an einem so einzigartigen und prestigeträchtigen Ort wie dem Petersplatz präsent zu sein.“